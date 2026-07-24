La Fundación DinoSol recibe el reconocimiento nacional que concede la AECC por su responsabilidad corporativa

La Fundación DinoSol ha recibido recientemente en Madrid por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer a nivel nacional, el reconocimiento por su responsabilidad corporativa al colaborar en el proyecto piloto, “Protocolo de actuación para el entorno laboral ante una persona con cáncer”. Esta iniciativa en la cual participó HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, detalla cómo abordar la situación de una persona en su entorno laboral, cuando ésta informa a su empresa que ha sido diagnosticada o se encuentra en un proceso de tratamiento contra el cáncer.
HiperDino, colaboró durante 2025, como empresa piloto en activar dicho protocolo desarrollando las actuaciones que éste incluye, y entre las que se encuentran: el desarrollo de materiales informativos para el manejo adecuado de las diferentes situaciones y desafíos que surgen en el entorno laboral debido a la enfermedad oncológica; se capacitó a un nutrido grupo de empleados del departamento de recursos humanos de HiperDino en la gestión de situaciones derivadas del diagnóstico de una enfermedad oncológica en empleados del grupo de alimentación con un abordaje enfocado en la comunicación efectiva, la confianza y el apoyo emocional. También contempló cómo reincorporar a un empleado tras su tratamiento tras un periodo prolongado de incapacidad temporal y fomentó acciones para facilitar la adaptación del puesto de trabajo a las necesidades específicas de la persona afectada por el cáncer, de acuerdo con la legislación vigente.
Para la directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz, “recibir este reconocimiento es la confirmación de que la Fundación está siguiendo el camino adecuado para propiciar un entorno seguro, amable y respetuoso con las personas que han pasado por un proceso tan complicado como es el que se deriva de esta enfermedad. Nuestra empresa, ha querido ser partícipe de este proyecto pionero en España y piloto, siendo la única compañía canaria que ha colaborado en el mismo. Nuestro objetivo es crear entornos seguros, adaptados y amables para su vuelta laboral. Este protocolo es una herramienta fundamental, útil y necesaria para conseguir esa travesía hacia la reincorporación al entorno laboral”.
Sobre la Fundación DinoSol
Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias. Implementa proyectos clave como Alimentos con Vida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.
Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible. Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.