Fussion dedicará a Venezuela la taquilla de su espectáculo ‘Sacrilegio’

La compañía Fussion Teatro, junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de Tegueste, escenifica el próximo viernes, 31 de julio (20.30 horas), en el Teatro Príncipe Felipe la comedia Sacrilegio, cuya recaudación irá destinada a los afectados por el terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio.
Escrita por Leonardo Abreu y con las actuaciones de Elizabeth Morales, Verónica Núñez y María Laura Marrero, esta comedia se desarrolla en un convento que se encuentra justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. Allí permanece la Madre Superiora, una mujer muy estricta con las reglas y normas que imperan en la Iglesia católica, que inculca en el resto de monjas de la congregación. Sin embargo, entre sus religiosas se encuentran sor Jazmín y sor Violeta, cansadas de la vida monástica, acogidas al celibato, la obediencia, la castidad y la clausura.
Violeta y Jazmín, una, más extrovertida y desobediente, la otra, más tímida y sumisa, buscarán desesperadamente a un Señor que no precisamente está en el cielo. Las entradas están a la venta en la web www.tomaticket.es.