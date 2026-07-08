Germán López clausura el III Festival de Cuerda Pulsada

Si el timplista Germán López tuviera que escoger un palo del rico espectro que abarca el folclore de Canarias, ese sería la folía. “Tiene una poesía que me cautiva y que al interpretarla me lleva a rincones muy bonitos”, señala el músico, quien, acompañado del guitarrista Antonio Toledo, clausura este miércoles (19.30 horas) en el Teatro Leal la tercera edición del Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna (Ficup).
LA RAÍZ
Al músico le cautivan las propuestas de raíz y con alma: “De las que pueda aprender y que me supongan un viaje emocional e intelectual”. “Me encanta la música que es interpretada con verdad -prosigue-, con una conexión honesta con la manera de sentir del intérprete o grupo. Me gustan los conciertos donde la música está viva, es orgánica… Por eso quizá me siento tan identificado con la improvisación y con la espontaneidad de la complicidad y comunicación de los músicos sobre el escenario”.
“Pido a la música que me conmueva -detalla-, que me agite, que me lleve a plantearme cosas que me permitan aprender y vivir la vida con la mayor intensidad y conciencia posible”.
El instrumentista posee cuatro timples y una contra, que son los que habitualmente utiliza en sus proyectos. “El timple al que más cariño tengo es el que suelo utilizar en mis grabaciones y conciertos, fabricado por Jesús Machín. Fue usado durante mucho tiempo por Totoyo Millares y para mí es muy especial. Tocándolo me siento muy bien y es con el que mejor me siento al expresarme”, indica.
Germán López, que además imparte una clase magistral en el Ficup junto a los también timplistas Derque Martín y David Duque, asegura que “el repertorio para timple es cada vez más rico y amplio, lo que supone a su vez una motivación constante para seguir evolucionando, experimentando y aprendiendo. Existe mucha literatura escrita para timple y se publican muchos discos de timple como instrumento solista con material original. Hay timple, por ejemplo, en el último disco de Quevedo, en proyectos como Islazz, de Yul Ballesteros, o Imaginando Folías, donde se une a una big band de jazz a través de composiciones originales, o en cuartetos de cuerda u obras sinfónicas como Altahay, que tuve la oportunidad de interpretar junto a la Filarmónica de Gran Canaria”.
Sobre los estilos, Germán López detalla que cada timplista “tiene su jeito, que es el resultado de su formación, trayectoria y experiencias vitales, que hacen que el instrumento se impregne de ese bagaje, lo que hace que cada timplista tenga su particular manera de hacer sonar el timple”.
LA DOCENCIA
El artista canario, que en la actualidad se centra en la música de su disco Maridaje, junto al pianista Augusto Báez, y trabaja paralelamente con Taburiente, que prepara nuevo proyecto, está también muy comprometido con la docencia. Coordina el proyecto Un Timple en mi Cole, que le permite estar en contacto con niños de Primaria en su horario de música en la escuela pública, además de estar vinculado a varias escuelas de música.
Cuando se le pregunta por el fenómeno identitario que ha generado el más reciente trabajo discográfico de Quevedo, El Baifo, Germán López agradece que en la música urbana se aborde la canariedad “de manera tan explícita y consciente”. “Sin lugar a dudas, esa música actualmente llega a masas en todo el mundo, no solo en Canarias, lo que hace que se sitúe nuestro Archipiélago en el mapa de una manera que nunca antes habíamos visto”, concluye.