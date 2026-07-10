política

El Gobierno de Canarias deja en manos de cada administración el futuro del polémico Monumento a Franco

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, Nieves Lady Barreto, señala que el Ejecutivo regional ya se ha pronunciado
Monumento a Franco, en la confluencia de la avenida Francisco la Roche con la Rambla. | Sergio Méndez
El polémico 'Monumento a Franco' en Santa Cruz de Tenerife. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha señalado que el Ejecutivo regional ya se ha pronunciado respecto a la escultura ‘Monumento a Franco‘, por lo que ahora cada administración deberá “hacer lo que corresponda” en el ámbito de sus competencias.

Así lo ha señalado la responsable del departamento regional en una comisión parlamentaria celebrada este viernes en el Parlamento regional, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Jorge González, en relación a los mecanismos de seguimiento y evaluación que ha puesto en marcha el Gobierno para comprobar el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista.

Noticias relacionadas
  1. Humor no falta: proponen retirar a Franco y hacer un monumento a Nueva Línea
  2. Torres, sobre la carta del hijo de Ávalos: "Si no era un homenaje a Franco, ¿por qué la inauguración lo llamó Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado?Torres, sobre la carta del hijo de Ávalos: “Si no era un homenaje a Franco, ¿por qué la inauguración lo llamó Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado?”
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

González ha lamentado la gestión del Ejecutivo regional en Memoria Democrática, cuestionando la “coordinación” entre el área de Presidencia y Universidades, así como con los Cabildos y Ayuntamientos, respecto al avance y salida del Catálogo de Vestigios Franquistas. “No vemos un avance, sino muchos retrocesos”, ha dicho.

En ese sentido, ha recordado la importancia de “avanzar en las decisiones” tomadas para dar un “claro ejemplo” en la respuesta a las peticiones de la ciudadanía, como la retirada del Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife, cuyo expediente BIC ha sido recientemente rechazado por el Consejo de Patrimonio Cultural.

“La aprobación de normas y la declaración de intenciones, está bien, pero es imprescindible asegurar que las políticas públicas de memoria se ejecuten de manera real, efectiva y edificable”, ha agregado el diputado, expresando que “la reparación no puede ser simbólica, sino traducirse en acciones concretas y evaluables”.

La consejera regional ha insistido en la evaluación de las medidas en marcha en materia de Memoria Democrática por el Gobierno de Canarias. Además, en relación a la retirada o no del ‘Monumento a Franco’ en Santa Cruz de Tenerife, ha recordado que el Gobierno de Canarias “ya se ha pronunciado”, con el rechazo de su declaración como BIC, por lo que ahora “cada uno deberá hacer lo que le corresponda en el ámbito de sus competencias”.

“A veces, –en alusión al Grupo Socialista– parece que les molesta que hayamos dicho que no es BIC”, ha deslizado la responsable del departamento regional.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas