Golpe al tráfico de tusi en Tenerife: interceptan más de medio kilo oculto en un peluche

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna a una persona por un presunto delito de tráfico de drogas. El investigado fue arrestado cuando acudía a recoger un paquete postal procedente de la Península que contenía 504 gramos de tusi, conocida popularmente como cocaína rosa, ocultos en el interior de un peluche.
La intervención forma parte de un operativo policial diseñado para frenar la entrada de sustancias estupefacientes de origen químico, principalmente tusi y MDMA, en el Archipiélago mediante envíos de paquetería de pequeño tamaño.
El envío postal por mensajería constituye un método habitual utilizado para introducir sustancias ilícitas en la Isla. En esta ocasión, la rápida interceptación del paquete en la Península permitió organizar el arresto del destinatario en las instalaciones aeroportuarias tinerfeñas antes de que la droga entrara en el circuito ilegal de distribución.
Interceptado en Madrid con destino a Tenerife
Los agentes detectaron la mercancía sospechosa durante un control en el Aeropuerto de Madrid. Al inspeccionar la caja, la Policía Nacional halló el juguete que ocultaba más de medio kilo de esta droga sintética, cuyo componente principal es la ketamina.
Arrestado al recepcionar el paquete
Tras confirmar la composición de la sustancia en los laboratorios oficiales, los investigadores mantuvieron la vigilancia sobre el envío hasta su llegada a Tenerife. El operativo culminó con la detención del sospechoso en el momento exacto en que acudía a hacerse con la mercancía en la zona de carga del aeropuerto.