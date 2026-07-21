Cae en Tenerife un miembro de la banda ‘El tren de Aragua’, dedicada a violentos asaltos y al tráfico de drogas

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una red criminal vinculada a la organización ‘El tren de Aragua’, dedicada a cometer robos con extrema violencia en viviendas de lujo y al tráfico de drogas. La operación conjunta se ha saldado con cinco personas detenidas en distintos puntos del país, una de ellas localizada en Tenerife, donde también se practicó un registro domiciliario.
La investigación arrancó en enero de 2026 tras un violento asalto en una urbanización de lujo próxima a la ciudad de León. En aquel robo, los delincuentes encañonaron a los residentes —entre los que se encontraban menores de edad— para apoderarse de joyas y relojes valorados en más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo.
El operativo confirma el asentamiento de esta peligrosa estructura criminal en la Isla, que utilizaba Tenerife junto a Madrid, Ibiza y Ourense como bases logísticas. Tras pasar a disposición judicial, cuatro de los cinco arrestados han ingresado en prisión provisional.
Asaltos planificados y violencia extrema
Según explican fuentes de la investigación, el grupo realizaba un meticuloso estudio previo de sus víctimas, a quienes seleccionaban por su alto poder adquisitivo. Para asegurar el éxito del golpe, los integrantes reservaban alojamientos en las inmediaciones días antes de actuar, estableciendo un estrecho seguimiento de sus rutinas y movimientos.
El ‘modus operandi’ consistía en abordar a las víctimas en los accesos a sus viviendas para introducirlas a la fuerza. Una vez dentro, las maniataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva, las amordazaban y las amenazaban con armas de fuego. En el asalto de León, intentaron de forma infructuosa realizar transferencias bancarias desde los teléfonos móviles de los afectados. Para ocultar su identidad utilizaban pasamontañas y se desplazaban en vehículos robados con matrículas falsas que posteriormente calcinaban.
Registros con incautación de armas y ‘tusi’
El despliegue policial culminó el pasado 17 de junio de 2026 con seis entradas y registros simultáneos en domicilios de Madrid (3), Tenerife (1), Ibiza (1) y Ourense (1).
En las inspecciones, los agentes intervinieron más de 500 gramos de ‘tusi’ (cocaína rosa), 182 gramos de MDMA, más de 100 pastillas de esta misma sustancia y utensilios para su elaboración junto a un kilo de sustancia de corte. Asimismo, hallaron 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros en efectivo, placas de matrícula falsificadas y abundante documentación que certifica la planificación de futuros robos.
Imputados por ocho delitos graves
La intervención concluyó con la detención de los cinco miembros del entramado en Tenerife, Madrid, Ibiza, Ourense y Ciudad Real.
A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación en casa habitada, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo de uso de vehículo a motor y delito contra la salud pública.