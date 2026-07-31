Grave un motorista tras sufrir una colisión con un coche en Tenerife

Un motorista de 54 años ha resultado herido de carácter grave este viernes, 31 de julio, tras sufrir un accidente de tráfico por colisión entre su vehículo y un turismo en el municipio de Icod de los Vinos, en Tenerife.
El incidente se produjo alrededor de las 11:50 horas en la Avenida Canarias. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a esa hora se recibió la llamada de alerta en la que se informaba del choque entre ambos vehículos y de la necesidad de asistencia sanitaria urgente para el conductor de la motocicleta.
El 112 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia sanitarizada. En una primera atención en el lugar del siniestro, los sanitarios estabilizaron al afectado y procedieron a su traslado inicial al Hospital del Norte.
Sin embargo, tras valorar la severidad de las lesiones, la persona herida fue evacuada en estado grave al Hospital Universitario de Canarias (HUC) debido a un traumatismo en el tórax de carácter grave.
Efectivos de la Policía Local de Icod de los Vinos acudieron hasta el punto de la colisión para regular el tráfico en la vía pública y realizar el atestado correspondiente con el fin de esclarecer las causas del accidente.