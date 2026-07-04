Hamlet se pone a bailar en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife programa este fin de semana dos funciones de Hamlet, prince of Denmark, el drama shakesperiano llevado al ballet con la dirección de Robert Lepage y la coreografía de Guillaume Côté, considerado uno de los mejores bailarines del mundo, que encarna el papel protagónico. Este espectáculo, que se incluye en Mapas 2026, se podrá ver en la Sala Sinfónica hoy sábado, a partir de las 19.30 horas, y mañana domingo, desde las 18.00 horas.
Hamlet, prince of Denmark, obra de las compañías Ex Machina y Côté Danse, sumerge al espectador en un mundo de apariencias engañosas, donde espectros y humanos conviven en una escenografía minimalista. La luz, las sombras y la transparencia desempeñan un papel fundamental. Nueve bailarines coreografiados por Guillaume Côté trazan la delgada línea entre lo que es y lo que no es en los meandros de la mente y los movimientos del cuerpo.
Para Lepage, “Hamlet es la obra más profunda del repertorio shakespeariano. Cuando eliminamos las palabras, la estructura permanece sin que el significado desaparezca. Y entonces observamos con asombro cómo la obra trasciende más allá de lo literario”. El director añade que “la danza genera aliento, energía y gestos que pueden revelar significados ocultos tras el lirismo del texto. Con la danza, los personajes cobran cuerpo, músculo y carne”.
TRIDIMENSIONAL
“Reúne a artistas de diferentes estilos de danza”, apunta Lepage respecto al espectáculo que se puede ver en el Auditorio de Tenerife. “Es una composición de líneas de baile inspiradas en la danza clásica, contemporánea e incluso callejera, sustituyendo así los niveles lingüísticos con que suelen identificarse las clases sociales”, añade. “La obra se encarna literalmente a través del cuerpo. Se vuelve tridimensional magnificando la pasión, la violencia, la sensualidad; es capaz de contar la historia de esta brillante reflexión sobre la existencia y los caprichos de la indecisión de una manera extraordinaria”, apostilla.
LUCHAS UNIVERSALES
“Mientras damos vida a la atemporal obra maestra de Shakespeare con el lenguaje de la danza”, resalta Guillaume Côté, se invita al público a “sumergirse en los profundos temas y en la perdurable relevancia que Hamlet tiene en nuestro mundo contemporáneo. Durante la creación de esta representación, nuestro viaje nos ha llevado a descubrir las luchas universales por el poder, la traición y el conflicto interior que siguen resonando profundamente en la sociedad actual”.
Côté Danse irrumpió en la escena canadiense en 2021, gracias a la colaboración entre el coreógrafo Guillaume Côté y los productores Etienne Lavigne y Anisa Tejpar. Desde entonces, se ha dedicado a presentar una serie de obras originales y experiencias de danza inmersivas. Côté Danse establece una visión única, combinando los conocimientos de la danza clásica con geometrías cautivadoras e intensas conexiones humanas.
Con Robert Lepage al frente de su dirección artística, Ex Machina crea, produce y difunde obras artísticas multidisciplinares, en su mayoría teatrales. La compañía reúne a creadores de varios ámbitos y ofrece una amplia gama de producciones artísticas que van desde obras originales, escritas e interpretadas de forma individual o colectiva, a obras basadas en textos existentes o producciones en las que se mezclan diversas disciplinas artísticas.