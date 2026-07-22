Hannes Bennich actúa el jueves en Puerto de la Cruz

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más se ha adentrado en su última semana de conciertos con la llegada de dos de las propuestas más esperadas de esta edición, Jacob Collier junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y Tigran Hamasyan, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria tenía previsto recibir anoche al multipremiado músico británico Jacob Collier junto a la OFGC, bajo la dirección de Suzie Collier, y el Auditorio de Tenerife había programado al pianista y compositor armenio Tigran Hamasyan.
Considerado una de las figuras más creativas e inclasificables de la música contemporánea, Collier ha revolucionado el panorama internacional gracias a una propuesta que trasciende géneros y combina jazz, pop, música clásica, soul y armonías vocales de enorme complejidad. Su encuentro con la OFGC es una experiencia concebida en exclusiva para el Festival Canarias Jazz y Más.
Tigran Hamasyan presenta en la cita jazzística Manifeste, un trabajo que confirma la singularidad de uno de los músicos más influyentes del jazz contemporáneo. Su lenguaje, profundamente personal, fusiona la tradición musical armenia con el jazz, el rock progresivo y la música clásica, con los que arma un universo sonoro de profunda intensidad y virtuosismo.
AUDITORIO DE TENERIFE
Ambos artistas intercambian este miércoles escenarios. Jacob Collier y la Filarmónica de Gran Canaria visitan la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife (20.00 horas), con las entradas agotadas, mientras que Tigran Hamasyan lleva Manifeste al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria (20.00 horas).
La actividad continúa mañana jueves en Puerto de la Cruz con una jornada dedicada al jazz europeo y los ritmos afrocubanos. La agenda comienza con una clase magistral del Hannes Bennich Quartet en el Castillo de San Felipe (11.30 horas), antes de que la formación sueca suba al escenario del Espacio Playa Martiánez al atardecer (19.30 horas). La noche se completa con el regreso al festival del pianista cubano Roberto Fonseca, que presenta La Gran Diversión, un espectáculo que revisita la riqueza musical de Cuba con una perspectiva contemporánea y promete movimiento.
También mañana jueves, la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios al aire libre del festival y se estrena como espacio este año con una doble sesión de acceso gratuito protagonizada por La Cofradía, el cuarteto formado por Kevin Barreto, Luis Sánchez, Nelson Saavedra y el baterista Juan Pérez, que precede a la actuación de la bajista y cantante marfileña Manou Gallo, una de las artistas africanas más reconocidas de la actualidad cuya música combina funk, jazz, afrobeat y tradiciones de África Occidental.
Tras esta programación, solo restarán los conciertos del fin de semana en Tenerife y Gran Canaria para despedir esta trigesimoquinta edición, caracterizada por reunir, una vez más, lo mejor del jazz internacional junto a otras expresiones de las músicas creativas.