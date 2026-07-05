Un joven de 24 años, herido grave tras estrellarse contra el muro de un túnel en Tenerife

Un hombre de 24 años ha resultado herido grave esta madrugada tras la colisión de un vehículo contra el muro interior del túnel de Tejina, en la carretera TF-82, dentro del municipio tinerfeño de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente de tráfico se produjo a las 00:38 horas de este domingo, 5 de julio de 2026. El afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un politraumatismo de pronóstico grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Choque contra el muro interior del túnel
El 112 recibió una alerta en la que se informaba de que una persona necesitaba asistencia sanitaria tras la colisión de un vehículo contra el muro del interior del túnel, en la vía mencionada.
Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUC, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.
Los bomberos extrajeron al afectado del vehículo
A su llegada, los Bomberos de Tenerife procedieron a extraer al joven del interior del vehículo accidentado. Además, realizaron tareas para asegurar la zona y facilitar la intervención del resto de recursos desplazados.
El personal sanitario del SUC asistió al herido en el lugar del siniestro, lo estabilizó y posteriormente lo evacuó en ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la zona e instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Por su parte, el personal de Carreteras señalizó el siniestro y trabajó en el despeje de la vía.