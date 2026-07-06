HiperDino invierte 1,6 millones de euros en su línea Express en Tenerife

HiperDino refuerza su línea de tiendas Express en Canarias y lo hace durante este 2026 con un potente plan de aperturas y reformas integrales en sus tiendas. Así este mes de julio ha abierto las puertas de su nueva tienda en el municipio de Puerto de La Cruz, HiperDino Express Masaru, y también ha presentado su recientemente reformada HiperDino Express El Chaparral en Arona.
La cadena de supermercados 100% canaria ha invertido más de 1,6 millones de euros en la apertura y en el caso de HiperDino Express (HDX) El Chaparral en la reforma de esa línea comercial en la isla de Tenerife, “apuntalando el firme propósito de nuestra compañía por dar un servicio de calidad, eficiencia y de cercanía a nuestros clientes de los municipios de Arona y de Puerto de la Cruz, con estos nuevos espacios que no solo ofrecen una mejor estética, sino que brindan al cliente una mejor experiencia de compra”, ha señalado el Coordinador de HiperDino Express en Canarias, Felipe Díaz.
En cuanto a la tienda HDX (HiperDino Express) Masaru, este nuevo establecimiento está construido sobre una superficie de 345 metros cuadrados, con 262 metros cuadrados destinados a sala de ventas. Entre las secciones con las que cuenta destacan: panadería; frutería; perfumería; congelados y bodega, entre otras. Para su apertura se han invertido 750.000 euros, destinadas entre otras acciones a la mejora y el acondicionamiento de nuevos accesos mediante rampas y escaleras cumpliendo con la normativa; el acondicionamiento exterior de la tienda, tanto en el paseo como en la zona ajardinada y la instalación de medidas de eficiencia energética como de telegestión para la organización operativa del encendido y apagado de la Iluminación; de los rótulos; del aire acondicionado y las extracciones y de la cadena de frío.
HDX Masaru se encuentra situado en la calle Robles 1, en Puerto de la Cruz y tiene un horario desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas.
Por su parte, HDX El Chaparral, está construido sobre una superficie de cerca de los 500 metros cuadrados, de los cuales tiene una superficie de sala de ventas de 352 metros cuadrados. Su proyecto de reforma ha contado con un presupuesto de 872.500 euros, destinados a la puesta a punto de todo el establecimiento, con medidas de eficiencia energética y automatización de sus servicios. Dispone de panadería; frutería; bodega y congelados. Este establecimiento se encuentra ubicado en la calle Av. José Antonio Tavío, número 6 en Las Galletas en Arona.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.