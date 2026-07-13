HiperDino estará presente un año más en TFN Lan Party con su variada oferta comercial

HiperDino vuelve un año más a estar presente en una de las citas culturales más esperadas del año en la isla de Tenerife. Así desde el 14 de julio y hasta el 19, participará con una gran superficie comercial en la TFN Lan Party.
Por tercer año consecutivo, la cadena de supermercados se volcará en este evento, la gran cita de la tecnología y de las tendencias artísticas emergentes, y lo hará con una tienda que ofrecerá al público asistente una gran variedad de productos y referencias, para cubrir durante los seis días de duración del evento, su demanda comercial. Para el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García “la presencia de HiperDino en esta cita se ha vuelto indispensable. El público es consciente que va a encontrar allí a su cadena de supermercados de referencia, con una amplia variedad de productos para cubrir sus demandas comerciales dentro del sector de la alimentación y garantizar así una jornada con acceso a las tecnologías, a la animación y a la diversión con acceso a todos los servicios, incluidos los de alimentación. En un evento como éste, que se ha consolidado en el calendario de actos de nuestras islas HiperDino tiene que estar presente y por eso cada año revalidamos nuestro compromiso con su público”.
Este año la TFN Lan Party, contará dentro de su programa con varias sorpresas para conmemorar una cita tan especial como es su 20º aniversario. Este encuentro ya se ha consolidado en el calendario nacional como uno de los más sólidos en el mundo del videojuego, el K-Pop y el cosplay. Durante los seis días de duración, además, contará con un variado programa de actividades: concursos, juegos de mesa, visita por la zona comercial, manualidades, ponencias, encuentro con invitados de todo nivel y mucho más.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.