‘Hydra 2.0’ pone el directo en la  velada ochentera en Titos Beach

Los grandes éxitos de los años 80 volverán a sonar este sábado en Titos Beach (Camino El Durazno, 65, Puerto de la Cruz), que acogerá una nueva edición de su ya habitual fiesta temática dedicada a una de las décadas más influyentes de la historia de la música. La entrada será gratuita y la programación comenzará a las 20:00 horas.
El apartado musical correrá a cargo de Hydra 2.0, una de las bandas tributo con mayor recorrido en el circuito musical de Canarias. El grupo ofrecerá un repertorio formado por algunos de los temas más populares del pop y el rock nacional e internacional, interpretando canciones como La Lola, de Café Quijano; Llamando a la Tierra, de M Clan; Princesa, de Joaquín Sabina; Material Girl, de Madonna; Losing My Religion, de R.E.M.; o Could You Be Loved, de Bob Marley, entre muchos otros clásicos que han marcado a varias generaciones.
La fiesta también contará con la participación del DJ Luis de León, impulsor de propuestas tan reconocidas como Puretas Party. Su sesión estará centrada en los grandes éxitos de los años 80, completando una programación pensada para que el público no deje de bailar durante toda la noche.
La cita propone un recorrido por una década que revolucionó la cultura popular, recuperando la esencia de aquellos años a través de una selección de canciones que siguen formando parte de la memoria colectiva. Pop, rock y sonidos disco se darán cita en una noche donde no faltarán himnos de artistas como Madonna, Michael Jackson, Duran Duran y muchas otras figuras imprescindibles de los ochenta.