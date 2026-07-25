Hydra 2.0 pone el directo esta noche en Tito’s Beach

Los grandes éxitos de los años 80 vuelven a sonar este sábado (20.00 horas) en Tito’s Beach (Camino El Durazno, 65, Puerto de la Cruz), con una nueva edición de su ya habitual fiesta temática dedicada a una de las décadas más influyentes de la historia de la música.
Con entrada gratuita, el apartado musical corre a cargo de Hydra 2.0, una de las bandas tributo con mayor recorrido en el circuito musical de Canarias. El grupo ofrecerá un repertorio formado por algunos de los temas más populares del pop y el rock nacional e internacional. La fiesta también contará con el dj Luis de León, impulsor de propuestas como Puretas Party.
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