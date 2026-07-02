Ione Domínguez inaugura ‘Vigilia’ en la capitalina Sala de Arte Los Lavaderos

La Sala de Arte Los Lavaderos, en Santa Cruz de Tenerife, inaugura hoy jueves (18.00 horas) Vigilia, una exposición del tinerfeño Ione Domínguez, cuya obra propone una experiencia estética que narra la cotidianidad y las emociones acontecidas en el taller de un artista. La muestra, que contiene un componente onírico, se va a poder visitar hasta el 6 de septiembre.
La propuesta concibe a la sala de arte como una suerte de taller personal, con obra gráfica, pictórica, escultórica e instalativa, optando por el mobiliario propio, llevado a un contexto formal. El autor pretende ilustrar hacia el público el hábitat interior, el espacio de trabajo de un artista en sus múltiples facetas.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, invita a todos los vecinos y visitantes a contemplar este proyecto expositivo. “Desde el Ayuntamiento mantenemos un firme compromiso con la cultura y la creación artística, impulsando una programación estable que permite a la ciudadanía disfrutar de propuestas de calidad todo el año”, afirma. “La exposición invita a adentrarse en el universo creativo del artista, para conocer no solo el resultado final, sino también los procesos, las técnicas y la evolución que hay detrás de cada creación”, destaca.