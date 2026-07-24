Jesús Bayón y Laura Escuela abren las sesiones del XXVII Festival Verano de Cuento

El XXVII Festival de Narración Oral Verano de Cuento levanta este viernes (21.00 horas) el telón de su programación para público adulto en la grada del Teatro El Sauzal, con una velada protagonizada por Jesús Bayón y Laura Escuela. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Jesús Bayón abrirá la noche con Historias, cuentos y relatos, un espectáculo que invita al público a viajar entre recuerdos, sueños y emociones. A continuación, Laura Escuela presentará Piel de pluma, un recorrido por cuentos tradicionales donde lo humano y lo animal se entrelazan.
Mañana sábado (11.00 horas) se abre, a su vez, la programación familiar. Los encargados de hacerlo son Títeres Tragaluz y su propuesta La comadreja entretenida, que relata la historia de un ratón que salva su pellejo gracias a que su madre le contaba historias y se convirtió en un buen lector desde pequeño.
Estas primeras citas marcan el inicio de un festival que hace de El Sauzal un punto de encuentro para narradores y amantes de la literatura oral.