Jesús Rodríguez Falcón expone en Adeje dentro del Festival Atlántico Sonoro

La visión artística de Jesús Rodríguez Falcón llega este lunes a Adeje, de la mano del Festival Atlántico Sonoro, con la presentación de una selección de imágenes que invitan hasta el 20 de julio a residentes y visitantes a explorar la naturaleza desde una perspectiva donde confluyen la precisión matemática y la estética.
La muestra, de acceso libre para todo el público en el GF Gran Costa Adeje, propone descubrir los parajes de las Islas a través de una lente singular, donde la técnica y la emoción encuentran su equilibrio.
Producido por Cauproges, el festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias -a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural-, el Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de Vallehermoso, en colaboración con el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, GF Gran Costa Adeje y la Asociación Cultural Silbo Gomero.
La obra de Rodríguez Falcón destaca por una mirada analítica y estética que explora la belleza oculta en la naturaleza. Profesor de matemáticas y ajedrez, utiliza la fotografía como un lenguaje donde la precisión geométrica se une a la sensibilidad artística.