José H. Toledo: la música y los estados de consciencia

El compositor José H. Toledo (Santa Cruz de La Palma, 1971) ha ganado el VIII Concurso Internacional de Composición Musical Ateneo de La Laguna con su obra Triptychos… de los estados de consciencia. Escrita para oboe, violonchelo y piano, fue la mejor valorada por el jurado del concurso, que estuvo compuesto por Rubens Askenar, como presidente, Dori Díaz Jerez, Enrique Álvarez, Miguel Jaubert y Laura Gordo.
El certamen, cuyos ganadores en las pasadas ediciones fueron Alberto Olmo López, Javier Afonso Sánchez, Aga Umpiérrez Flores, Emre Sener, Marcos Fernández-Barrero y Gonzalo Navarro, tiene previsto estrenar Tríptychos… de los estados de consciencia el 17 septiembre en el Teatro Leal de Laguna.
DOCENCIA
Natural de Santa Cruz de La Palma y afincado en Tenerife desde hace más de 30 años, José H. Toledo es músico, docente, compositor y director musical. Es profesor del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, donde ha impartido desde 1996 diversas disciplinas.
La Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife (Cosimte) ha estrenado varias de sus obras camerísticas, al igual que esta misma asociación, junto a Promuscan, ha grabado, dentro del Proyecto RALS su Sonatina.com para trompeta & piano.
RECONOCIMIENTO
El galardón del Ateneo de La Laguna se suma a otras dos distinciones en lo que va de año: el tercer premio en el VIII Concurso de Composición de la FTBM (Federación Tinerfeña de Bandas de Música) y otro tercero en el VII Concurso de Composición para Banda Abilio Alonso Otazo (Premios al Arte 2026 del Ayuntamiento de Candelaria).
Distinciones que dan continuidad a su vez a las recibidas en 2025 (12è Premi de Composició Per A Banda Simfònica Josep María Lleixà Subirats, organizado por la Federació Catalana de Societats Musicals; segundo premio de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música en la modalidad de obra sinfónica, más un primero y un tercer premio en el VII Concurso de Música de Cámara Agustín Ramos), así como al tercer premio obtenido en el VI Concurso de Composición para Banda Abilio Alonso Otazo en 2024.
DE LO CAMERÍSTICO A LO SINFÓNICO
Las piezas premiadas abarcan trabajos camerísticos y obras de gran formato para banda sinfónica, de carácter profundamente narrativo e inspiradas todas ellas en diversos aspectos de la cultura, el patrimonio y la historia del Archipiélago.
José H. Toledo combina en la actualidad la docencia con la composición para agrupaciones sinfónicas y de música de cámara, así como arreglos para diferentes formaciones vocales e instrumentales. Entre los estrenos de sus trabajos, el más reciente tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, a cargo del Ensemble Difracción, en un concierto organizado por Cosimte.
De igual modo, en su faceta compositiva ha trabajado, por ejemplo, como coarreglista/orquestador para el cantante español Abraham Mateo, en las versiones sinfónicas de algunos de sus temas que fueron interpretadas por la Orquesta Concertante de Madrid (OCM) en el especial de Navidad 2025 de RTVE emitido la pasada Nochebuena. En estos momentos se halla desarrollando varios proyectos musicales.