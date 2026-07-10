cultura

Juan José Bethencourt y su obra, en un encuentro en la Librería del Cabildo

La cita, en la que se presenta el poemario 'De no unívocas cercanías', se plantea como una propuesta artística en la que la literatura dialoga con la música, la imagen y la palabra
Cartel de la propuesta de este viernes. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Librería del Cabildo, en la capital tinerfeña, presenta esta tarde (18.30 horas) De no unívocas cercanías, la más reciente obra del escritor Juan José Bethencourt. Lejos de una presentación convencional, el acto se concibe como una propuesta artística en la que la literatura dialoga con la música, la imagen y la palabra recitada para ofrecer al público una experiencia en torno a la creación poética.

La iniciativa nace del impulso de un grupo de artistas y amigos del autor, que han querido acompañar la publicación de este poemario con un encuentro que pone en valor su trayectoria literaria y su proceso creativo.

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

La presentación y la lectura de una selección de poemas correrán a cargo de Nicolás Rodríguez Kolia, prologuista del libro, quien acercará al público las claves de la obra. También participará la poeta Elena Villamandos, que compartirá la lectura de varios textos de Bethencourt. El acto se completará con una propuesta audiovisual y musical creada a partir de los poemas del autor, en la que imágenes y composiciones sonoras acompañarán la lectura para establecer un diálogo entre distintas disciplinas.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas