Juan José Bethencourt y su obra, en un encuentro en la Librería del Cabildo

La Librería del Cabildo, en la capital tinerfeña, presenta esta tarde (18.30 horas) De no unívocas cercanías, la más reciente obra del escritor Juan José Bethencourt. Lejos de una presentación convencional, el acto se concibe como una propuesta artística en la que la literatura dialoga con la música, la imagen y la palabra recitada para ofrecer al público una experiencia en torno a la creación poética.
La iniciativa nace del impulso de un grupo de artistas y amigos del autor, que han querido acompañar la publicación de este poemario con un encuentro que pone en valor su trayectoria literaria y su proceso creativo.
La presentación y la lectura de una selección de poemas correrán a cargo de Nicolás Rodríguez Kolia, prologuista del libro, quien acercará al público las claves de la obra. También participará la poeta Elena Villamandos, que compartirá la lectura de varios textos de Bethencourt. El acto se completará con una propuesta audiovisual y musical creada a partir de los poemas del autor, en la que imágenes y composiciones sonoras acompañarán la lectura para establecer un diálogo entre distintas disciplinas.