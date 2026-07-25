Julio Hernández y Anna Soohyun, un cuatro manos en Akira Back en el Abama

El próximo 7 de agosto, The Ritz-Carlton Tenerife Abama acogerá el evento gastronómico Akira Back Chef Battle en su restaurante Akira Back Tenerife, una auténtica batalla de chefs en colaboración con el restaurante Akira Back Florence, situado en el hotel W Florence. La experiencia reunirá a Julio Hernández, jefe de cocina residente de Akira Back Tenerife y Anna Soohyun An, chef de Akira Back Florence en una velada que supondrá una auténtica exhibición de la excelencia gastronómica y la original puesta en escena de ambos restaurantes.
Más que una cena, la experiencia ha sido concebida como un encuentro gastronómico y social pensado especialmente para la comunidad local de Tenerife, una oportunidad para disfrutar de una propuesta internacional sin salir de la isla y compartir una noche donde la cocina, la música y la creatividad serán las grandes protagonistas. La noche comenzará con una selección de pequeños bocados y cócteles de autor de Akira Back Tenerife y Akira Back en W Florence, acompañados por un DJ set de la artista internacional Ana Pak.
Tras la bienvenida, la batalla de chefs dará comienzo con un menú que reúne una selección de los platos estrella de Akira Back Tenerife y Akira Back Florence, ofreciendo una experiencia única en la que convergerán sus estilos, técnicas y creaciones más representativas. Entre las propuestas confirmadas por parte del chef Julio Hernández se incluirán elaboraciones como el Akira Back Sushi y el Yuzu Mochi, dos de sus creaciones más reconocibles, junto a otros platos diseñados para mostrar la identidad culinaria de ambos equipos.
Al frente de la cocina anfitriona se encuentra Julio Hernández, vinculado al proyecto de Akira Back Tenerife en The Ritz-Carlton Tenerife Abama desde sus inicios. Nacido y criado en el norte de Tenerife, comenzó su trayectoria profesional a los 16 años y ha desarrollado su carrera en restaurantes como Kabuki Abama, ABaC en Barcelona y Taste of Rustic en Dublín, antes de consolidar su recorrido en Kabuki Abama y posteriormente en Akira Back Tenerife. Su cocina refleja una conexión directa con la isla, junto con una trayectoria marcada por la técnica, la disciplina y la influencia de Daniel Franco, antiguo jefe de cocina de Abama Kabuki , a quien considera su mentor.
Desde Florencia llega Anna Soohyun An, chef de Akira Back Florence en el hotel W Florence, cuya trayectoria se ha construido entre Corea, Canadá e Italia.