La excelencia de la gastronomía se reunió en los premios nacionales

La gala de entrega de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, celebrada el pasado lunes en el Teatro El Sauzal, ha dejado un buen sabor de boca entre los representantes de la gastronomía, el mundo empresarial, social, y político que se dieron cita en el municipio norteño, un encuentro anual que ya nadie quiere perderse.
El jurado de los premios, que entrega la Fundación DIARIO DE AVISOS, entregó el premio Manuel Iglesias -homenaje al ya fallecido fundador de estos galardones- a Priscila y Carlos Gamonal por su trabajo en el Mesón El Drago, que se ha convertido en un referente en el mundo de la gastronomía en Canarias. Les entregó la distinción José Luis Conde, presidente del jurado de los premios.
La distinción a Mejor Restaurante #ConsumeCanario, que recayó en Cráter, del chef Eduardo Domínguez, se la entregó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. Esta distinción está patrocinada por Volcanic Experiencie y el citado departamento del Ejecutivo autónomo.
Otro premio entregado, que reconoce la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía, fue a parar a Samantha Vallejo-Nágera, quien lo recibió de manos del vicepresidente de DIARIO DE AVISOS, Alexis Amaya. El premio de Mejor Labor en Vinos fue para Bodega Ferrera, de Carmen Gloria Ferrera, que lo entregó el consejero delegado de Sector Primario y Bienestar Animal y presidente de la Fundación Tenerife Rural, Valentín González. Esta distinción está patrocinada por la Fundación Tenerife Rural/Casa del Vino de Tenerife.
La distinción de Mejor Restaurante Nacional fue para La Tasquería de Javi Estévez, del chef del mismo nombre, quien subió a recoger la estatuilla con su hija Vega, y al que se la cedió el presidente de Quintercon, Manuel Paéz Quintero.
El reconocimiento de Mejor Labor en Repostería recayó en Ave Pastelería de Dana Joher, quien no pudo asistir al encontrarse en la etapa final de su embarazo. Si lo recibió Sergio Alemán Suárez, jefe del obrador, de manos de Luis Díaz Dorta, director de Cajasiete.
Ali Mahmoud Mohsen, chef y propietario de El Líbano, recogió la estatuilla que le reconoce como Mejor Restaurante Internacional de manos del empresario Amid Achi.
La nueva categoría de Jóvenes Talentos, que patrocina Turismo de Tenerife, recayó en Rafael de León, chef del restaurante El Cenador, en el JOIA El Mirador by Iberostar, que le traspasó Lope Afonso, vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales.
Como Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo fue premiada Luna Zacharias, quien cogió la distinción de manos del director general del Grupo Jesuman, José Ignacio Hernández.
El último premio fue para Brisa Marina, en Lanzarote, propiedad de Juan Cabrera, que subió al escenario junto a su chef, Germán Blanco. El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, le entregó la estatuilla.
La gala contó con el patrocinio principal de TuTrébol y la colaboración especial del Ayuntamiento de El Sauzal y de Promotur Turismo de Islas Canarias; Gobierno de Canarias, GMR Canarias con Volcanic Experience, Cabildo de Tenerife, Fundación Tenerife Rural, Casa del Vino de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos y Torres Canarias, vinos y destilados. Las cadenas oficiales son Atlántico Televisión y Atlántico Radio.
La gala fue retransmitida anoche por Atlántico Televisión, la cadena autonómica privada de Canarias encargada de la cobertura oficial de los eventos de la Fundación, y habrá más redifusiones, también a través de la emisión en el canal 10 de Movistar Plus.