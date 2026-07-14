Los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS reivindican la grandeza del oficio

La Fundación DIARIO DE AVISOS entregó ayer los 41 Premios Nacionales de Gastronomía, los más antiguos que otorga un medio de comunicación español, para reconocer la excelencia, el trabajo, el talento, el esfuerzo y la creatividad de un sector que en la actualidad impulsa los mejores datos económicos de España y de la comunidad autónoma.
Durante la gran gala celebrada en el Teatro El Sauzal, el jurado que preside José Luis Conde, decidió otorgar el Premio Manuel Iglesias a Priscila y Carlos Gamonal, del restaurante Mesón El Drago, ubicado en una gran casa solariega del siglo XVIII en Tegueste.
El premio a la Mejor Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo ha recaído en Luna Zacharias (Famara, Lanzarote), chef, influencer, restauradora y controvertida participante en MasterChef 8, por una actitud profesional y personal que representa los valores del mundo culinario de las Islas como son el kilómetro 0 y una firme apuesta por la sostenibilidad medioambiental.
El galardón a la Mejor Cocina Internacional ha sido para El Líbano, del propietario y chef Ali Mahmoud Mohsen, quien ha posicionado este restaurante, que abrió en 1979 en la calle Santiago Cuadrado, número 36, de la capital tinerfeña, en uno de los más populares de la Isla.
El Premio @ConsumeCanario fue en esta ocasión para el restaurante Cráter, que dirige el chef tinerfeño Eduardo Domínguez, quien ha creado un menú homenaje a La Palma.
Bodega Ferrera, un enclave único a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar en medio de una gran lengua volcánica de Güímar, recibió el Premio a la Mejor Labor en Vinos.
Rafael de León ha sido el merecedor del Premio Jóvenes Talentos, chef del restaurante principal de El Cenador del JOIA El Mirador by Iberostar en Costa Adeje, aunque también tiene mando en plaza en el resto de comedores de este establecimiento de cinco estrellas.
El Premio Mejor Labor en Repostería ha sido para la chef Dana Joher por su iniciativa Ave Pastelería, ubicada en el número 1 de la calle Carmen Llopis de Las Palmas de Gran Canaria, e inspirada en la experiencia francesa de los dulces pero con un profundo respeto a los ingredientes y sabores locales.
El Premio Mejor Restaurante Nacional corresponde a La Tasquería de Javi Estévez, del chef del mismo nombre, que ha revolucionado la gastronomía madrileña empleando la humilde casquería.
Juan Cabrera, conocido popularmente como Juan el Majorero, propietario de Brisa Marina, ubicado en Yaiza (Lanzarote), se llevó el Premio Mejor Restaurante. Junto a él está el chef Germán Blanco, quien ha sabido reinterpretar la cocina del mejor producto canario.
El último premio en otorgarse fue a la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía, que recayó en Samantha Vallejo-Nágera, exjurado de Masterchef durante los años 2013-2025.
Atlántico Televisión, la cadena autonómica privada de Canarias encargada de la cobertura oficial de los eventos de la Fundación, retransmitirá la gala este sábado, 18 de julio, a las 23.00 horas, también a través de la emisión en el canal 10 de Movistar Plus, y Atlántico Radio, también como cadena oficial.
La gala contó con el patrocinio principal de TuTrébol y la colaboración especial del Ayuntamiento de El Sauzal y de Promotur Turismo de Islas Canarias; Gobierno de Canarias, GMR Canarias con Volcanic Experience, Cabildo de Tenerife, Fundación Tenerife Rural, Casa del Vino de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos y Torres Canarias, vinos y destilados.