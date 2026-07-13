Las mejores imágenes de los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS

El Teatro de El Sauzal acogió esta noche la gala de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, una cita que reunió a destacados profesionales de la restauración, el vino, la repostería y la divulgación culinaria.
La ceremonia, conducida por Aarón Gómez, dejó momentos de emoción, humor y reconocimiento a una decena de premiados. Estas son algunas de las mejores imágenes de una noche que convirtió a El Sauzal en el gran punto de encuentro de la gastronomía canaria y nacional.
Los galardonados fueron Priscila y Carlos Gamonal, del mesón El Drago, en Tegueste, con el Premio Manuel Iglesias; Luna Zacharias, chef y participante de MasterChef 8, como Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo; Ali Mahmoud Mohsen, propietario y chef de El Líbano, con el Premio a la Mejor Cocina Internacional; Eduardo Domínguez, responsable del restaurante Cráter, con el Premio @ConsumeCanario; Carmen Gloria Ferrera, de Bodega Ferrera, por la Mejor Labor en Vinos; Rafael León, chef de El Cenador del JOIA El Mirador by Iberostar, como Joven Talento; Dana Joher, de Ave Pastelería, por la Mejor Labor en Repostería; Javi Estévez, de La Tasquería, en Madrid, con el Premio al Mejor Restaurante Nacional; Juan Cabrera, conocido como Juan el Majorero, propietario de Brisa Marina, en Playa Blanca, con el Premio al Mejor Restaurante; y Samantha Vallejo-Nájera, jurado de MasterChef hasta 2025, por la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía.
Tras la entrega de los galardones, los invitados continuaron la celebración en la plaza de San Pedro.