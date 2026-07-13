DIARIO DE AVISOS reconoce el valor del talento en los Premios Nacionales de Gastronomía

El Teatro de El Sauzal se convirtió esta noche en el gran foro de la restauración y la alimentación con la gala de entrega de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, los más antiguos concedidos por un medio de comunicación español.
El jurado, presidido por José Luis Conde, entregó una decena de galardones a referentes del sector culinario durante una ceremonia que comenzó a las 19.30 horas y reunió a profesionales, autoridades e invitados.
El espectáculo estuvo conducido por el showman, actor y humorista Aarón Gómez, que combinó música, humor y diferentes sorpresas dentro y fuera del Teatro de El Sauzal.
La gala se emitirá próximamente a través de Atlántico Televisión y Movistar para toda España, con una audiencia potencial cercana a los cinco millones de hogares. Tras la entrega de los premios, la plaza de San Pedro acogió una celebración reservada a los invitados de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
Priscila y Carlos Gamonal reciben el Premio Manuel Iglesias
El jurado concedió el galardón Manuel Iglesias a Priscila y Carlos Gamonal, responsables del restaurante mesón El Drago, situado en el municipio de Tegueste.
Ambos han consolidado el proyecto gastronómico iniciado por su padre, Carlos Gamonal Jiménez, en una casa solariega del siglo XVIII.
El premio a la Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo recayó en Luna Zacharias, de Famara, en Lanzarote. La distinción reconoce la trayectoria de esta chef, creadora de contenido y restauradora, que también participó en la octava edición de MasterChef.
El Premio a la Mejor Cocina Internacional fue entregado a El Líbano, restaurante dirigido por su propietario y chef, Ali Mahmoud Mohsen. El establecimiento cuenta con casi 50 años de historia y se ha convertido en uno de los más conocidos de la Isla.
El Premio @ConsumeCanario correspondió al restaurante Cráter, dirigido por el chef tinerfeño Eduardo Domínguez, por un proyecto culinario que incluye un menú concebido como homenaje a La Palma.
Reconocimientos al vino, la repostería y los jóvenes talentos
La distinción a la Mejor Labor en Vinos fue para Bodega Ferrera, encabezada por Carmen Gloria Ferrera, quien heredó de su padre, Tomás Ferrera, una finca situada en un enclave singular de Güímar.
El galardón Jóvenes Talentos recayó en Rafael León, chef del restaurante principal de El Cenador del JOIA El Mirador by Iberostar, en Costa Adeje.
El premio a la Mejor Labor en Repostería fue entregado a la chef Dana Joher por su proyecto Ave Pastelería, situado en Las Palmas de Gran Canaria.
La Tasquería de Javi Estévez, ubicada en Madrid, recibió el Premio al Mejor Restaurante Nacional por su recuperación de la denominada “cultura casquera” y su propuesta centrada en productos tradicionalmente vinculados a la casquería.
El Premio al Mejor Restaurante fue para Juan Cabrera, conocido como Juan el Majorero, propietario de Brisa Marina, en Playa Blanca, Lanzarote.
Por su parte, Samantha Vallejo-Nájera recibió el galardón a la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía. La empresaria y comunicadora formó parte del jurado de MasterChef hasta 2025.
La gala contó con el patrocinio principal de TuTrébol y la colaboración especial del Ayuntamiento de El Sauzal y Promotur Turismo de Islas Canarias.
También participaron el Gobierno de Canarias; GMR Canarias, con Volcanic Experience; el Cabildo de Tenerife; la Fundación Tenerife Rural; la Casa del Vino de Tenerife; Turismo de Tenerife; el Ayuntamiento de Adeje; la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife; la Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos, y Torres Canarias, vinos y destilados.