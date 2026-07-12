41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS

La entrega de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS tendrá lugar mañana lunes, 13 de julio, a las 19.30 horas, en una gala que se celebrará en el Teatro de El Sauzal. Estos reconocimientos, que entrega la Fundación DIARIO DE AVISOS, son los más antiguos que otorga un medio de comunicación español. Se trata de un homenaje a la excelencia, el trabajo, el talento, el esfuerzo y la creatividad de un sector como el de la gastronomía, que hoy impulsa los mejores datos económicos de nuestro país y nuestra comunidad autónoma.
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía, que preside José Luis Conde, ha decidido otorgar los siguientes galardones:
– Premio Manuel Iglesias a Priscila y Carlos Gamonal, del restaurante Mesón El Drago, ubicado en el municipio de Tegueste, que han sabido consolidar un proyecto gastronómico que inició su padre Carlos Gamonal Jiménez en una casa solariega del siglo XVIII. Ambos hermanos, con su equipo humano, han elevado esta casa a ser una referencia de la cocina canaria con la filosofía de que “no se puede hacer bien lo que no se ama”.
– Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo, que ha recaído en Luna Zacharias (Famara, Lanzarote), una distinción que reconoce la labor desarrollada por esta chef, influencer, restauradora y controvertida participante en MasterChef 8, por una actitud profesional y personal que representa los valores del mundo culinario de las islas como son el kilómetro 0, una firme apuesta por la sostenibilidad medioambiental, la solidaridad, una alimentación saludable y sabrosa.
– Premio Mejor Cocina Internacional a El Líbano, del propietario y chef, Ali Mahmoud Mohsen, quien ha posicionado este restaurante, que abrió en 1979 en la calle Santiago Cuadrado, número 36, de la capital tinerfeña, en uno de los más populares de la isla. Por su comedor han desfilado numerosas personas que han querido deleitarse con sus platos de cocina libanesa siempre elaborada con el mejor género.
– Premio @ConsumeCanario ha recaído en el restaurante Cráter, que dirige el chef tinerfeño Eduardo Domínguez, quien ha creado un menú homenaje a La Palma para el cual ha visitado la Isla hablando directamente con productores, agricultores, ganaderos, marineros, granjeros, etcétera, hasta confeccionar unos platos que recuperan algunos productos que actualmente están en peligro de extinción. Este galardón está patrocinado por Volcanic Experience y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.
– Premio Mejor Labor en Vinos que ha recaído en Bodega Ferrera, cuya cabeza visible es Carmen Gloria Ferrera, quien hereda la finca de su padre, Tomás Ferrera, en un enclave único a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar en medio de una gran lengua volcánica de Güímar. Los vinos están fundamentados en la filosofía de la agricultura regenerativa. Este premio está patrocinado por la Fundación Tenerife Rural/Casa del Vino de Tenerife.
– Premios Jóvenes Talentos para Rafael de León, chef del restaurante principal de El Cenador del JOIA El Mirador by Iberostar en Costa Adeje, aunque también tiene mando en plaza en el resto de comedores de este establecimiento de cinco estrellas. Nacido en La Laguna y con 32 años, destaca entre la nueva generación de jóvenes chefs que prestigian la gastronomía tinerfeña. Esta distinción está patrocinada por Turismo de Tenerife.
– Premio Mejor Labor en Reposteria para la chef Dana Joher por su iniciativa Ave Pastelería, en la calle Carmen LLopis, 1, de Las Palmas de Gran Canaria, inspirada en la experiencia francesa de los dulces pero con un profundo respeto a los ingredientes y sabores locales. Dana pasó su infancia y juventud en Ghana y Costa de Marfil para luego formarse con los principales chef parisinos hasta que le llevó a abrir este obrador, cuya apertura ha sido todo un éxito.
– Premio Mejor Restaurante Nacional corresponde a La Tasquería de Javi Estévez, del chef del mismo nombre, que ha revolucionado la gastronomía madrileña empleando la humilde casquería, que en muchas ocasiones acaba en el cubo de los residuos, para convertirla en platos de alta cocina. Este madrileño, nacido en 1983, ha recuperado la “cultura casquera” convirtiendo la materia prima en suculentos bocados a los que se han rendido muchos comensales, incluso los más reticentes.
– Premio Mejor Restaurante para Juan Cabrera, conocido popularmente como ‘Juan el Majorero’, propietario de Brisa Marina, en la avenida Marítima 97 de Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote), quien defiende la gastronomía de la isla con grandes dosis de pasión e ilusión. Junto a él está el chef Germán Blanco, quien ha sabido reinterpretar la cocina del mejor producto canario. El ‘boca a boca’ ha sido una de las bases del éxito de este restaurante muy popular.
– Premio a la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía para Samantha Vallejo-Nágera, exjurado de Masterchef durante los años 2013-2025, junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Incansable, luchadora y trabajadora, es propietaria del servicio de cáterin Samantha España, y en los últimos tiempos ha puesto en marcha el hotel restaurante Casa Taberna, en Pedraza, el pueblo segoviano donde pasó los veranos de su infancia.
La entrega de los premios se desarrollará en una gran gala que contará con diversas actuaciones musicales y humorísticas que sorprenderán y harán disfrutar al público, además de la intervención de los galardonados. Finalizado el acto en el teatro habrá una gran fiesta sorpresa en la plaza para festejar la entrega de estos premios, los más antiguos que organiza una medio de comunicación español.
La gala será retransmitida por Atlántico Televisión, la cadena autonómica privada de Canarias encargada de la cobertura oficial de los eventos de la Fundación, también a través de la emisión en el canal 10 de Movistar Plus
La gala contará con el patrocinio principal de TuTrébol y la colaboración especial del Ayuntamiento de El Sauzal y de Promotur Turismo de Islas Canarias; Gobierno de Canarias; GMR Canarias con Volcanic Experience; Cabildo de Tenerife; Fundación Tenerife Rural; Casa del Vino de Tenerife; Turismo de Tenerife; Ayuntamiento de Adeje; Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife; Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos; y Torres Canarias, vinos y destilados. Las cadenas oficiales son Atlántico Televisión y Atlántico Radio.