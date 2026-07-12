Keroxen 2026 prende la mecha con más de 30 propuestas de 15 países a partir de septiembre

La mecha acaba de encenderse. Keroxen desvela los nombres de una edición que entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre próximos volverá a transformar el Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, en un laboratorio de música y creación, donde confluyen asimismo las artes visuales y las residencias artísticas. Como novedad, este año se suman cuatro conciertos en Lanzarote y nueve más en Reino Unido, en el Café OTO de Londres, a finales de octubre, en colaboración con el Sello Discrepant.
Con más de 30 propuestas procedentes de Asia, Europa, América y África, en diálogo con el panorama nacional y canario, el festival mantiene intacta la filosofía con la que nació hace 18 años, descubrir proyectos que escapan de los circuitos convencionales y propiciar el encuentro entre artistas.
El inmenso antiguo depósito de petróleo tinerfeño volverá a ser el corazón de una cita que desborda sus propios límites. A las jornadas en El Espacio Cultural Tanque se suman las residencias artísticas, la ya tradicional propuesta en Bajamar (La Laguna), la extensión del festival en Lanzarote y la cita en Londres, ampliando el mapa de un Keroxen que entiende la creación como un proceso compartido y en constante movimiento.
OLIVIER MESSIAEN
La edición de 2026 arranca el 10 de septiembre con una jornada que reunirá la reinterpretación de la obra de Olivier Messiaen a cargo de Esther Ropón y Ernst Surberg, el esperado espectáculo Eraserhead de los estadounidenses Xiu Xiu, inspirado en la película de David Lynch, y el estreno de Amanogawa, la residencia artística creada por el dúo japonés Waq Waq Kingdom junto a la artista visual Kalma, una propuesta inmersiva que combina música electrónica, tradición japonesa y creación audiovisual.
El 11 de septiembre será el turno de la residencia desarrollada por el colectivo audiovisual Desilence y la vocalista japonesa Hatis Noit, que compartirá protagonismo con los británicos Seefeel, auténticos referentes de la electrónica experimental, la contundencia de las brasileñas Rakta y la propuesta canaria que brinda Dancelwerk.
La tercera jornada, el 12 de septiembre, estará marcada por el estreno de Ecos, un proyecto que une a Sara Maurin Kane, Nina Ndiaye e Inés Sybille en un diálogo entre Senegal, Haití y Canarias. Completarán la noche la intensidad del grupo británico Gnod, el dúo asiático Takkak Takkak y el canario Usted.
Como ya es tradición, Keroxen volverá a salir del antiguo depósito de la refinería para celebrar, el 3 de octubre, una jornada especial en Bajamar, con las actuaciones de Las Arañas del Neptuno, Javier Goldin y Severine Beata, manteniendo así uno de los encuentros más singulares del festival asociado a una iniciativa de plantación de flora autóctona.
‘FALSE VECTORS’
La programación en el capitalino Espacio Cultural El Tanque culmina el 10 de octubre con otra intensa jornada encabezada por el estreno de False Vectors, la residencia artística creada por los palestinos Muqata’a y Fairouz Hasan. El cartel se completa con el proyecto libanés Praed, el dúo peruano Agua Dulce, que está formado por Ale Hop y Laura Robles, el músico italotibetano Namkhai Yeshi y el canario Sunday German Flowers.
Keroxen 2026 vuelve a reivindicar su lugar como una de las citas imprescindibles para quienes buscan descubrir nuevas formas de entender la música y las artes contemporáneas. Un festival que continúa creciendo sin perder su esencia. En las próximas semanas se darán a conocer los detalles de las residencias artísticas, las actividades paralelas y el resto de acciones que completarán la programación de este año.
RESPALDO
Keroxen cuenta con los apoyos de Cabildo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural e Islas Canarias Latitud de Vida, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Gobierno de España, el Conservatorio Superior de Música de Canarias, CreaSGR y el Espacio Cultural El Tanque.