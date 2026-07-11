Kike Pérez trae esta noche su espectáculo ‘HUMOr’ al Teatro Unión Tejina

El Teatro Unión Tejina, en La Laguna, alberga este sábado (20.30 horas) una nueva función de la gira del popular humorista Kike Pérez, quien recorre los escenarios canarios con su espectáculo HUMOr. Las entradas pueden adquirirse en el sitio web www.tomaticket.es.
Con HUMOr, Kike Pérez, que celebra dos décadas de trayectoria artística, explica, a grandes rasgos y a modo de un gran contenedor de anécdotas y reflexiones, los tiempos que vivimos en la actualidad, sometidos a “las redes sociales, la inmediatez y la mediocridad, de la que se aprovechan los pícaros”.
Kike Pérez (Arrecife, 1985) detalla que el espectáculo se ha concebido “en modo viejo cascarrabias”. “Vivimos unos tiempos de humo -indica-, en los que ganan y sacan provecho los que se mueven bien manejando el fuego a base de fakes y propagando la desinformación de manera maliciosa”. Frente a eso, propone seguir reivindicando la realidad y la actualidad con su “humor de terapia colectiva”.
Pérez es uno de los artistas canarios que participan en el Festival de Humor Reislas, junto a Darío López, Omayra Cazorla, Petite Lorena, Aarón Gómez, Yésica Trujillo y Cristito.