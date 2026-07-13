La Laguna Tenerife ha cerrado oficialmente el fichaje del escolta estadounidense Kyle Guy para las próximas dos temporadas. El exterior norteamericano, que ya militó en el club tinerfeño durante la segunda mitad de la campaña 2023/24, regresa de este modo a la Isla para iniciar su segunda etapa bajo las órdenes del conjunto canarista.
El jugador de Indiana fue una pieza fundamental en los éxitos recientes del CB Canarias, incluyendo el subcampeonato de la Basketball Champions League (BCL), las semifinales de la Copa del Rey y el acceso a los cuartos de final de la Liga Endesa tras finalizar en la sexta posición de la fase regular de la ACB.
Un anotador contrastado para el perímetro canarista
Kyle Guy (nacido en Indiana el 11 de agosto de 1997) dejó una profunda huella en su anterior paso por Santiago Martín. Durante sus meses como aurinegro, el escolta de 1,88 metros de estatura promedió 14,7 puntos y 2,1 asistencias en los 19 encuentros que disputó en la Liga Endesa. Sus registros anotadores fueron todavía más destacados en competición europea, donde firmó una media de 21,5 puntos y 2,7 asistencias en los 11 partidos jugados en la BCL.
El exterior se formó en la prestigiosa Universidad de Virginia, universidad con la que se proclamó campeón de la NCAA y sumó el galardón de ‘Mejor Jugador’ del torneo universitario en el año 2019, promediando un 42,5% de acierto en lanzamientos de tres puntos.
Experiencia en la NBA y trayectoria internacional
Tras su etapa universitaria, el nuevo fichaje de La Laguna Tenerife disputó un total de 53 partidos en la NBA repartidos entre los Sacramento Kings y los Miami Heat, compaginando su actividad con la G-League en franquicias como Stockton Kings, Cleveland Charge y Sioux Falls Skyforce.
Su desembarco en el baloncesto europeo se produjo en la temporada 2022/23 con el Joventut de Badalona, donde anotó 12,8 puntos por partido antes de firmar por el Panathinaikos griego, club previo a su primera llegada a Tenerife en enero de 2024.
Posteriormente, Guy ejerció brevemente como entrenador ayudante en la Universidad de Virginia antes de regresar a las canchas el año pasado. En su última etapa, compitió con los Noblesville Boom de la G-League (vinculados a los Indiana Pacers), militó en los Shanxi Loongs de la liga de China, defendió la camiseta de la selección absoluta de Estados Unidos en las ventanas FIBA y participó en el circuito mundial FIBA 3×3.