Ethan Happ llega a La Laguna Tenerife tras brillar en Burgos

La Laguna Tenerife ha cerrado el fichaje de Ethan Happ para las dos próximas temporadas. El pívot estadounidense, de 2,08 metros, llega al conjunto aurinegro tras jugar en el Recoletas San Pablo Burgos y refuerza el juego interior del equipo que dirigirá Jaka Lakovic.
Happ, nacido en Illinois el 7 de mayo de 1996, conoce bien la Liga Endesa, donde acumula 100 partidos. En su última temporada en Burgos promedió 12,6 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9 recuperaciones en 25 encuentros, según los datos facilitados por el club tinerfeño.
Un pívot con experiencia en la Liga Endesa
El nuevo jugador aurinegro llega a Tenerife después de varias temporadas en el baloncesto español. Antes de su paso por el Recoletas San Pablo Burgos, jugó en el Río Breogán, el Dreamland Gran Canaria y el Valencia Basket.
En el Breogán, durante la temporada 2022/2023, fue el máximo reboteador de la ACB y el tercer jugador más valorado de la competición. Después pasó por el Dreamland Gran Canaria, donde coincidió con Jaka Lakovic, ahora técnico de La Laguna Tenerife.
En el conjunto burgalés, Happ fue una de las referencias interiores de la competición. Además de su media de 6,5 rebotes, tercera mejor de la Liga Endesa según la información del club, registró la mejor media de recuperaciones, con 1,9 robos por partido, y firmó 17,3 créditos de valoración por encuentro.
Trayectoria universitaria y salto a Europa
Antes de iniciar su carrera profesional, Ethan Happ destacó en la NCAA con los Badgers de Wisconsin, donde jugó entre 2015 y 2019. En su etapa universitaria promedió 15,4 puntos y 8,4 rebotes.
El interior estadounidense entró en el reducido grupo de jugadores capaces de alcanzar al menos 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 400 asistencias en la División I de la NCAA, según los datos aportados por el club.
En su último año universitario recibió el Kareem Abdul-Jabbar Award, que distingue al mejor pívot universitario del país. También fue reconocido con el Pete Newell Big Man Award e incluido en el Segundo Mejor Equipo All American.
De Olympiakos a Tenerife
Tras su etapa universitaria, Happ dio el salto al baloncesto europeo. Su recorrido incluye al Olympiakos griego, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari, en Italia, además del MHP Riesen Ludwigsburg alemán.
Con el equipo alemán logró la medalla de bronce en la Basketball Champions League de la temporada 2021/2022. Happ es, además, internacional por Macedonia del Norte.
En el total de sus 100 partidos en la Liga Endesa, el nuevo pívot de La Laguna Tenerife ha promediado 12 puntos, 6,3 rebotes, 2,1 asistencias y 1,9 recuperaciones, con una valoración media de 15,8 créditos por encuentro.
Con su incorporación, el club aurinegro añade experiencia, capacidad reboteadora y producción interior a una plantilla que continúa tomando forma para las próximas temporadas.