Aguas de Teror, nueva agua oficial del proyecto canarista

Nueva e importante incorporación a la familia de patrocinadores de La Laguna Tenerife. El club aurinegro ha sellado un acuerdo con la compañía canaria Aguas de Teror, que se convierte así en la nueva agua oficial del proyecto canarista, tanto en lo que al primer equipo se refiere, como a las categorías inferiores, campus y demás eventos vinculados a la entidad tinerfeña.
La firma del acuerdo se escenificó este mediodía, en un acto celebrado en la plaza Teresa de Bolívar, en Teror, con representantes de ambas partes y dirigido por el periodista de RNE, Norberto González. El evento contó así con la presencia de Sergio Nuez y José Agustín Arencibia, presidente y consejero delegado, respectivamente de Aguas de Teror; así con el presidente aurinegro, Aniano Cabrera; y Eusebio Díaz, director general del club.
Con una trayectoria consolidada como marca canaria del deporte, esta nueva alianza supone un paso más en el compromiso de Aguas de Teror con el deporte canario en general y con el baloncesto en particular, confirmando así su apuesta por acompañar a los clubes del Archipiélago. Con este nuevo acuerdo, la compañía busca fortalecer su carácter regional a través de la conexión directa con la afición del baloncesto en toda Canarias, demostrando la importancia de su vínculo con el deporte.
Sergio Nuez, presidente de Aguas de Teror, se mostró “ilusionado” con este nuevo acuerdo con el que “consolidamos nuestra historia y reforzamos nuestra posición como marca referente regional, apoyando al deporte canario y conectando con nuestra gente a través del deporte”. “Junto a La Laguna Tenerife”, añadió, “emprendemos una nueva etapa que se suma a más de 30 años de apoyo a la canariedad a través del deporte”
En la misma línea se pronunció José Agustín Arencibia, consejero delegado de la empresa canaria, quien destacó que “alianzas como esta nos ayudan a impulsar valores compartidos: esfuerzo, resiliencia, dedicación y trabajo en equipo, valores que también compartimos con el resto de canarios y canarias”. Arencibia subrayó, además, que “nuestro compromiso con el deporte simboliza también nuestra alianza y compromiso con la sociedad canaria, además de nuestro firme propósito de contribuir al futuro y el bienestar de las Islas.”
Por su parte, el presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, afirmó que “este patrocinio supone un pilar importante para fortalecer nuestro proyecto y afrontar nuevos e ilusionantes retos” . “Es un orgullo contar con el respaldo de una marca canaria de tanto prestigio y tan arraigada en las Islas, una empresa con la que compartimos muchos valores a nivel deportivo y social”, indicó el máximo mandatario del club canarista.
“Para nosotros”, agregó, “es una gran oportunidad y será un honor contar con su apoyo e ir de la mano en los distintos frentes que afrontará tanto el primer equipo en competiciones nacionales e internacionales, como en las distintas iniciativas vinculadas a nuestras categorías inferiores y a nuestro proyecto social”.
En términos similares se ha expresado Eusebio Díaz, director general de la entidad canarista, quien ha valorado “muy positivamente contar con el respaldo de Aguas de Teror”. “Esto supone una gran satisfacción para nosotros, porque estamos hablando de una marca consolidada en las Islas, que se ha ganado el respeto y la consideración de todos, gracias a sus estrechos vínculos con la sociedad”. “Todo lo que sea sacar adelante nuestro proyecto creando sinergias con empresas de esta envergadura es, sin duda, un paso firme en aras de seguir creciendo”, concluyó Díaz.