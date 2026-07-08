Duro grupo para La Laguna Tenerife en su estreno en Eurocup: rivales y fechas

La Laguna Tenerife ya conoce a sus rivales para la próxima edición de la EuroCup tras el sorteo oficial celebrado este miércoles. El equipo de baloncesto canarista ha quedado encuadrado en el Grupo B, donde iniciará la competición europea a partir del 29 o 30 de septiembre en una primera fase que se extenderá hasta mediados de enero.
El combinado tinerfeño compartirá grupo con clubes de alto nivel continental como el Turk Telekom Ankara (Turquía), el Cluj-Napoca (Rumanía), el Siauliai (Lituania), los London Lions (Gran Bretaña), el Skyliners Frankfurt (Alemania) y los conjuntos italianos del Reyer Venezia y el Maxima Roma.
Calendario y formato para La Laguna Tenerife
Esta ronda inicial del campeonato se disputará bajo el formato de liguilla de todos contra todos a partidos de ida y vuelta. El La Laguna Tenerife afrontará un total de 14 jornadas —siete encuentros en el pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín y siete como visitante— que concluirán definitivamente el 12 o 13 de enero de 2026.
Los cuatro primeros clasificados de este Grupo B obtendrán el billete directo para los octavos de final. El club tinerfeño aspira a superar este corte para mantener sus opciones en un torneo que estrena un exigente sistema de eliminatorias a partir del mes de febrero.
El camino hacia la final europea de la EuroCup
La ronda de octavos de final comenzará el 2 o 3 de febrero de 2026. A diferencia de campañas anteriores, la fase eliminatoria se resolverá mediante una liguilla al mejor de tres encuentros. El equipo con mejor balance en la fase previa dispondrá del factor cancha a favor, por lo que disputaría el segundo y tercer partido como local (fijados para el 9 y 12 de febrero).
El mismo sistema de desempate al mejor de tres choques se aplicará de forma sucesiva en las siguientes rondas del torneo:
- Cuartos de final: Se jugarán los días 9 o 10, 16 y 19 de marzo de 2026.
- Semifinales: Programadas para el 31 de marzo, 6 y 9 de abril de 2026.
- Final: Las fechas oficiales para dirimir el título continental quedan fijadas para el 21, 27 y 30 de abril de 2026.