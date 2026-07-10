La artista tinerfeña Andrea Allgayer llega a la SAC con ‘Sabes que nunca lo haría’

La Sala de Arte Contemporáneo (SAC) de la capital tinerfeña, gestionada por el Gobierno de Canarias, presenta una exposición individual de la artista Andrea Allgayer (Santa Cruz de Tenerife, 1999). Con el título Sabes que nunca lo haría, la muestra reúne un conjunto de obras que ahondan en la investigación de la creadora, en torno a los nuevos significados y la lógica matérica de los objetos cotidianos y los materiales industriales.
DOS ESPACIOS INTERCONECTADOS
La exposición, que ha sido comisariada por Dalia de la Rosa y Javier Sicilia Rodríguez, se inaugura este viernes (12.00 horas) y va a permanecer instalada en la SAC durante los meses de verano, con acceso libre y gratuito, hasta el 11 de septiembre.
Este proyecto se articula a partir de dos espacios interconectados. En el primero, Allgayer reúne una selección de piezas creadas entre 2024 y 2025 que dialogan y resuenan directamente con la gran instalación que da título a la muestra, lo que completa así el cuerpo de trabajo en el que la creadora se encuentra inmersa actualmente.
Lejos de proponer un trabajo de contemplación estática, Andrea Allgayer pone al cuerpo en el centro del espacio en Sabes que nunca lo haría. En la instalación principal, la artista emplea recursos como la traducción visual y espacial de dinámicas propias de la música con circulación social -como el ritmo, la vibración, la repetición o la fragmentación- y despliega en la sala lo que ella misma define como “arquitectura vibrante”.
La propuesta de Allgayer explora el terreno fronterizo donde la poesía se cruza con la energía del breakbeat, conectando al mismo tiempo realidades equidistantes como las metrópolis y las periferias barriales.
LAS PALABRAS
A su vez, mediante la presencia del texto -entendido como la inscripción de una materialidad inconcreta-, la obra apela a un cuerpo que se dobla ante las vivencias que las palabras no logran abarcar por sí solas.