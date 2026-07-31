La Banda Insular de la Federación Tinerfeña actúa en el auditorio capitalino

El Auditorio de Tenerife programa este viernes (19.30 horas) un concierto a cargo de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, que contará con la dirección de José Suñer-Oriola, Carlos Garcés y Vivian Gutiérrez, maestros que han participado en la formación que se ha venido desarrollando desde el pasado día 17. La entrada al concierto es gratuita hasta cubrir el aforo.
El programa comenzará con la obra Lorencín Mendoza, compuesta en 1939 por Pascual Marquina Narro. La interpretación será con la dirección de Vivian Gutiérrez.
Los otros dos temas de la primera parte han sido creados por el maestro José Suñer-Oriola: Euphonium Concerto e Images. En el primero de ellos será el propio compositor quien se ponga al frente de la banda con Mauro Alonso Fariña como solista. Carlos Garcés será quien conduzca al colectivo en Images.
La segunda parte del concierto incluye otras dos obras de José Suñer-Oriola. La primera de ellas es Overture 40 y la Banda Insular será dirigida por el compositor. El programa finalizará con El jardín de Hera, que interpretará la formación con Vivian Gutiérrez al frente.
Este concierto pone fin al periodo de formación que ha organizado la Federación Tinerfeña de Bandas de Música con la celebración de la decimoséptima edición del Curso de Dirección de Banda, Orquesta y Coros. Esta iniciativa se incluye en la línea de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, que, además de este curso, también ofrece la celebración de los conciertos del ciclo Primavera Musical, que permite la actuación de las bandas federadas en la Sala de Cámara entre los meses de marzo y junio, y la celebración de un encuentro insular de bandas juveniles en el mes de diciembre.