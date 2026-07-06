‘La consagración de la primavera’ clausura este mes el ciclo ‘Diversidad, Igualdad y Cultura’

Filmoteca Canaria concluye la quinta edición de su ciclo Diversidad, Igualdad y Cultura, organizado con motivo del Mes del Orgullo LGTBIQA+, con la película La consagración de la primavera, de Fernando Franco, una obra de carácter intimista que aborda un tema tan poco representado en la pantalla como el amor y la sexualidad en personas con discapacidad.
La película se podrá ver este martes (19.00 horas) en el Teatro Guiniguada de Gran Canaria; el jueves (19.00), en el Espacio La Granja de Tenerife, y el miércoles 29 de julio (20.00), en el Auditorio Insular de Fuerteventura.
La consagración de la primavera sigue los pasos de Laura (Valeria Sorolla), una joven que acaba de trasladarse a Madrid para estudiar la carrera de Química. Sola en la ciudad, sin dinero y con la sensación continua de sentirse fuera de lugar, intenta adaptarse a la vida universitaria mientras lidia con sus propias inseguridades. Una noche, casi por casualidad, conoce a David (Telmo Irureta), un chico con parálisis cerebral que convive con su madre, Isabel (Emma Suárez).
Este encuentro casual se convertirá en el germen de una relación de confianza mutua entre los tres, lo que ayudará a Laura a superar sus complejos, afrontar una nueva etapa hacia la madurez y asumir que la vida puede cambiar de un momento para otro.