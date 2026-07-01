‘La costa de los cantares’, de Olga Cerpa y Mestisay, suena este jueves en el Leal

El Teatro Leal de La Laguna programa mañana jueves, a partir de las 20.30 horas, la presentación en concierto de La costa de los cantares, el nuevo álbum de Olga Cerpa y Mestisay, una propuesta ambiciosa y reflexiva acerca de la identidad geográfica y humana de Canarias.
Tras cuatro años sin un lanzamiento discográfico, el conjunto ha compuesto temas de una madurez renovada que prometen trasladar al público a orillas del Atlántico. Tomando como referencia los intercambios culturales de los pescadores canarios con el litoral africano, que se extiende de Guinea y Cabo Verde hasta Senegal y Mauritania, Olga Cerpa y Mestisay recuperan ritmos y relatos del imaginario popular.
LA INSULARIDAD COMO ENCUENTRO
La costa de los cantares se concibe como un repositorio que rescata ese contacto entre personas e invita a la ciudadanía a entender la insularidad como un punto de encuentro en el océano y no como aislamiento. El resultado es un sonido que evoca sentimientos y experiencias, como la nostalgia de la partida, la dureza del mar y la alegría, ofreciendo una producción que suena contemporánea sin perder el pulso de la tradición.
El estreno en el Teatro Leal promete ser una experiencia sensorial para los amantes de la música de Olga Cerpa y Mestisay y un verdadero intercambio cultural gracias a las aportaciones que intérpretes y músicos de Angola, República Democrática del Congo, Guinea Bissau y Cabo Verde han hecho al proyecto. La mayor parte del material sonoro del álbum fue grabado en las afueras de Lisboa, en Oreiras, el pasado mes de noviembre, durante 10 días de sesiones en el estudio de Jorge Cervantes, un prestigioso músico e ingeniero peruano afincado en Portugal desde hace dos decenios.
Las últimas entradas disponibles para acudir a la cita musical de este jueves se pueden adquirir a través del enlace web https://tickety.es/event/olga-cerpa-y-mestisay-teatro-leal-de-la-laguna.