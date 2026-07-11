La danza contemporánea sueca se instala en Mapas

El Auditorio de Tenerife programa a la GöteborgsOperans Danskompani en el festival Mapas 2026, con dos espectáculos que suponen la única parada en España de la compañía sueca. Hammer, su mayor éxito, con coreografía de Alexander Ekman, se escenifica hoy (19.30 horas) y mañana domingo (18.00). El martes (19.30 horas) llega un programa doble: ima, de Sharon Eyal, y Wild Poetry, de Hofesch Shechter.
UN ESCENARIO PARA 31 BAILARINES
Hammer, del coreógrafo sueco Alexander Ekman, sube al escenario a 31 bailarines. Esta arrebatadora propuesta de danza de gran formato presenta una reflexión sobre el egocentrismo moderno. Hammer, una velada en dos actos que ha agotado entradas en todo el mundo, pone el foco en la sociedad actual con un toque de humor. Esta danza infalible inspira al público a romper las falsas fachadas para elegir vivir la vida en lugar del mundo de los me gusta.
Ekman, ganador de múltiples premios, es audaz, impredecible e innovador.
Su obra, de gran impacto visual, pone el foco en la imagen que la sociedad contemporánea tiene de sí misma, a menudo con humor. Ekman ha creado alrededor de 50 obras, que han sido interpretadas por casi el mismo número de compañías en todo el mundo. Hammer es su tercera creación para la GöteborgsOperans Danskompani.
SHARON EYAL
El programa doble se verá en un único pase, comenzando con ima, de Sharon Eyal, una coreógrafa cuyas creaciones ofrecen una danza con una fuerte actitud y un poder hipnótico. Eyal y GöteborgsOperans Danskompani forman un tándem que ha recorrido el mundo.
Con su anterior colaboración, Saaba, ha realizado aclamadas apariciones como invitada en ciudades como Londres, París, Sídney y Seúl. Para ima, Sharon Eyal volvió a colaborar con María Grazia Chiuri, exdiseñadora jefe de Dior.
Tras una pausa, llegará Wild Poetry, con 16 bailarines en escena, obra de Hofesh Shechter. Su trabajo difumina la frontera entre la parodia y la sinceridad. Ya sea como colectivo fantasmagórico o como estrellas individuales, los bailarines están en perpetuo movimiento, transformando la experiencia a través de expresiones novedosas, como un océano hirviendo del que surgen nuevas imágenes.
Wild Poetry es la segunda obra de Hofesh Shecther para la GöteborgsOperans Danskompani, tras Contemporary Dance (2019). Desde su estreno en 2023, se ha representado en Lyon, La Haya, Baden-Baden, St. Pölten y en el Festival de Danza de Kuopio, entre otros lugares.
Mapas cierra su edición de 2026 el 24 de julio con Bodies of Water, una coreografía del español Iván Pérez con la compañía alemana Dance Theatre Heidelberg (DTH), de la que es el director artístico. El espectáculo, con una decena de bailarines, explora la relación que une al ser humano con el agua. A través de un viaje coreográfico de gran intensidad sensorial, Bodies of Water, estrenada en enero, se sumerge en la fuerza transformadora del agua para plantear preguntas fundamentales.
Las entradas están a la venta en los canales habituales del Auditorio de Tenerife al precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, además de descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas. Con el abono parcial de Mapas se puede disfrutar de estas tres últimas propuestas por solo 39 euros.