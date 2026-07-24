La exposición ‘Creaciones compartidas’ se instala en el Centro de Arte La Recova

El Centro de Arte La Recova, en la capital tinerfeña, alberga hasta el 30 de septiembre Creaciones compartidas, una muestra que reúne una selección de proyectos realizados en los talleres de Cerámica, Arte Gráfico y Tipografía que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La exposición se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, así como los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.
El Taller de Arte Gráfico funciona como un laboratorio donde la tradición y la búsqueda creativa se dan la mano. Los métodos históricos de impresión, litografía y grabado dialogan con ideas de vanguardia. En el Taller de Cerámica la prioridad es mantener viva la herencia de la alfarería canaria. Trabajando con arcilla de la tierra y aplicando la técnica del urdido, los alumnos aprenden a reproducir y valorar la alfarería aborigen. Finalmente, el Taller de Tipografía mantiene vivo el patrimonio de la imprenta, dando una segunda vida a maquinaria antigua, tipos móviles y material tipográfico histórico. En lugar de dejarlo todo tras una vitrina.