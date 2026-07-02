La Jocan emprende en verano dos giras: una de cámara y otra sinfónica junto a Los Sabandeños

La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) ultima los preparativos de sus dos nuevos encuentros, este mes de julio y en septiembre, en formato de cámara y sinfónico, en los que recorrerá las ocho islas, en el primer caso, y se unirá a Los Sabandeños, en el segundo. Los detalles fueron expuestos ayer por Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; Víctor Pablo Pérez, director artístico de la orquesta; María Vera González, componente de la Jocan; Israel Espino, director musical de Los Sabandeños, y Julio Castañeda, director del Festival de Música de Cámara de La Orotava.
La Jocan, gestionada por el Gobierno regional a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), está formada por más de 100 músicos, de los que unos 80 participarán en los próximos conciertos. En concreto, 11 intérpretes de viento protagonizarán A todo bronce, en referencia al material con que se fabrican los instrumentos. Una propuesta que, por ser de cámara, permitirá visitar las ocho islas del 17 al 26 de julio.
EL HIERRO
Este será el encuentro nº 25 desde que la Jocan iniciara su andadura hace casi una década y arrancará, como siempre, con la concentración y convivencia del grupo. Será el 13 de julio en el Auditorio de la Peña, en El Hierro, con la dirección del trombonista Mark Hampson.
La gira A todo bronce, con entrada gratuita en todos los conciertos, comenzará el día 17 en el mismo escenario de El Hierro. Continuará al día siguiente en la iglesia de San Andrés, en La Palma; en el Auditorio de La Gomera, el 19 de julio, y en la iglesia de Santo Domingo, en La Orotava, el 20 -en colaboración con el Festival de Música de Cámara de la Villa-, en Tenerife.
El periplo proseguirá el día 23 en el Centro Sociocultural de La Graciosa, para continuar el 24 en el Centro Cultural Benito Pérez Armas de Yaiza, en Lanzarote; el 25 en la iglesia de Antigua, en Fuerteventura, y acabar en el Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, el 26 de julio.
El elenco está compuesto por dos trompas, cuatro trompetas, cuatro trombones y una tuba, que asumen un programa con obras creadas para viento metal en diferentes épocas, en especial del siglo XX: Fanfare para La Péri, de Paul Dukas; Sonata Pian e Forte, de Giovanni Gabrieli; A Londoner in New York, de Jim Parker; Three more cats, de Chris Hazell, y Tientos y danzas, de Gareth Wood.
BARCELONA Y MADRID
Los Sabandeños cumplen 60 años y una de las formas de celebrarlo será en gira sinfónica. La emblemática formación se une a la Joven Orquesta de Canarias, dirigida por Víctor Pablo Pérez, para actuar en el Palau de la Música Catalana (Barcelona) y en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), invitados por la UAM, los días 24 y 26 de septiembre. Antes del periplo peninsular, ambas formaciones tienen citas con el público canario: el 19 de septiembre en Tenerife, el 20 en Fuerteventura y el 22 en La Palma.
Raíces. De la música folclórica a Manuel de Falla es el título del programa que presenta la Jocan para este encuentro número 26, con una primera parte en la que la orquesta y el pianista Juan Floristán interpretarán Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, así como las piezas de Camille Saint-Saëns ganadoras del concierto de orquestación Jocan-Fundación DISA, actualmente en fase de resolución. La segunda parte del programa, ya con Los Sabandeños sobre el escenario, estará dedicada a piezas fundamentales de la trayectoria del grupo.