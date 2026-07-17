La Jocan inicia en El Hierro su gira ‘¡A todo bronce!’

La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) inicia este viernes su gira ¡A todo bronce!, un programa de cámara que recorrerá las ocho islas hasta el 26 de julio. La primera cita de este tour comienza esta tarde de viernes, a las 19.30 horas, en El Hierro, en el Auditorio de La Peña.
El recorrido sigue mañana sábado en La Palma, en la iglesia de San Andrés Apóstol (19.00 horas), el domingo, en el Auditorio de La Gomera (18.00 horas), y el lunes, 20 de julio (20.00 horas), en Tenerife, en la iglesia de Santo Domingo, en La Orotava, en colaboración con su Festival de Música de Cámara.
Los conciertos se reanudan el jueves 23 (19.30 horas) en el Centro Sociocultural Inocencia Páez de La Graciosa, para continuar el 24 (19.30) en el Centro Cultural Benito Pérez Armas de Yaiza, en Lanzarote; el 25 (20.00); en la iglesia de Antigua, en Fuerteventura, y finalizar el 26 (20.00) en el Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria.
Tras ¡A todo bronce!, la Jocan preparará la gira Raíces, que, junto a Los Sabandeños y el pianista Juan Floristán, recorrerá en septiembre escenarios de Canarias, Barcelona y Madrid.