La Librería del Cabildo pone voz esta tarde a la poesía de Pedro García Cabrera

La Librería del Cabildo, gestionada en la capital tinerfeña por la empresa pública Ideco, celebra este jueves (18.30 horas) una nueva sesión de El café literario: la hora del rapsoda, dedicada en esta ocasión a la obra de Pedro García Cabrera, una de las voces fundamentales de la literatura canaria del siglo XX.
Con el título La voz ofrecida, el filólogo Benigno León Felipe, en representación de la Academia Canaria de la Lengua, y Roberto Toledo Palliser, encargado de presentar la actividad, protagonizarán un recital a dos voces en el que darán lectura a una selección de los poemas más representativos del escritor gomero, proponiendo un recorrido por algunos de los textos que mejor reflejan la riqueza y la vigencia de su legado literario.
Pedro García Cabrera (Vallehermoso, La Gomera, 1905-Santa Cruz de Tenerife, 1981) está considerado una de las figuras esenciales de la poesía canaria del siglo XX. Integrante de la Generación del 27, su obra estuvo marcada por el compromiso con la libertad, el paisaje insular y la defensa de los valores humanos, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la literatura canaria.
El recital permitirá acercarse a algunos de sus poemas más conocidos a través de una lectura compartida que pondrá el acento tanto en la fuerza de su palabra como en la dimensión oral de su poesía.
Benigno León Felipe es doctor en Filología Hispánica, profesor titular jubilado de Literatura Española y miembro colaborador de la Academia Canaria de la Lengua desde 2022. Especialista en poesía española, ha desarrollado una amplia labor investigadora y divulgativa.