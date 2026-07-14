La Librería del Cabildo presenta el nuevo número de la revista ‘Aguaviva’

La Librería del Cabildo de Tenerife es este martes escenario (18.30 horas) de la presentación del número de verano de la revista literaria Aguaviva, una publicación independiente dedicada a la divulgación y la creación literaria en Canarias que centra esta nueva edición en el territorio como eje temático.
El acto contará con la participación del equipo directivo de la revista, integrado por Ana Marante González, Andrea Sánchez Villamandos, María Gómez García y Sophia Hidalgo Hernández, quienes compartirán con el público las claves de esta nueva entrega y el proceso de creación de una publicación que se ha convertido en un espacio de encuentro para escritores, divulgadores y artistas del Archipiélago.
El número de verano reúne una selección de textos que exploran el concepto de territorio desde diferentes perspectivas literarias y culturales, invitando a reflexionar sobre la relación entre el paisaje, la identidad y la experiencia de habitar las Islas. La publicación, cuya portada ha sido ilustrada por Julia Gavilán, incluye artículos sobre las especies invasoras en Canarias, una reseña del libro Garafía, de Valeriano Weyler Ramos, y una reflexión sobre los principales problemas que afrontan las Islas, como el acceso a la vivienda, las carreteras, la repercusión del cambio climático o la exclusión social, entre otros temas.
Impulsada por la Asociación Cultural Aguaviva de Canarias, la revista nació con el propósito de dar visibilidad al talento literario del Archipiélago desde una perspectiva intergeneracional e interseccional. A lo largo de su trayectoria ha dedicado números monográficos a temas como los comienzos, el viaje, la nostalgia, la brecha, el gozo, la carne, la rabia o la luz, además de integrar en cada edición la colaboración de artistas visuales responsables de sus portadas.
La presentación forma parte de la programación cultural de la Librería del Cabildo, espacio gestionado por el Área de Cultura de la Corporación insular a través de la empresa pública Ideco, que continúa apostando por iniciativas que acercan al público la creación literaria contemporánea y el talento emergente de Canarias.