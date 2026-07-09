La Librería del Cabildo recibe al escritor Ernesto Rodríguez Abad

La Librería del Cabildo desarrolla este (18.30 horas) una sesión del ciclo Café literario: La hora del rapsoda, que en esta ocasión tiene como protagonista al escritor, narrador oral y profesor universitario Ernesto Rodríguez Abad, director del Festival Internacional del Cuento de Los Silos. El autor compartirá con el público Aire encendido, un poemario que reivindica la tradición de la palabra dicha y el encuentro entre quien narra y quien escucha.
La actividad forma parte de la programación de la Librería del Cabildo, un espacio, impulsado por el área de Cultura a través de la empresa pública Ideco, que continúa consolidándose como punto de encuentro para la literatura, la poesía y el diálogo en torno a la creación canaria.
Aire encendido devuelve al lector la magia atemporal de aquellos antiguos juglares que recorrían los caminos llevando historias, música y poemas hasta las plazas. A través de sus versos, Ernesto Rodríguez Abad recupera esa tradición oral para convertir la poesía en una experiencia compartida, donde la palabra vuelve a cobrar vida en la voz de quien la recita y en la emoción de quien la escucha.