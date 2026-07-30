La Librería del Cabildo se adentra en la mirada poética del escritor Daniel Bernal

La Librería del Cabildo programa hoy jueves (18.30 horas) una nueva cita con la poesía de la mano del escritor Daniel Bernal. Con el título Cinco elementos para una poética, el autor protagoniza una nueva sesión del ciclo Café literario: La hora del rapsoda, una propuesta que invita a reflexionar sobre el hecho poético y los procesos de creación literaria a través de una mirada personal y contemporánea.
Durante el encuentro, el autor de obras como los poemarios Escolio con fuselaje estival y Meditaciones del pez austral, y el libro de microrrelatos Manual de crucificciones, compartirá con el público algunas de las claves que han marcado su trayectoria como poeta y reflexionará sobre la escritura, la lectura y la creación, desde la experiencia de quien ha desarrollado una sólida carrera literaria y una intensa labor de difusión cultural.
La entrada es libre hasta completar el aforo.