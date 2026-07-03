La marea amarilla de Los Minions invade los cines

Repasamos los estrenos en pantalla grande, con propuestas variadas que van desde la colorida Minions & Monsters al lado más oscuro con La muerte de Robin Hood, pasando por la emotiva 9 lunas, el intenso thriller Día de caza, la elegancia de Los músicos, la acción de Normal o el biopic Lady Nazca.
Arrancamos con el gran estreno familiar, Minions & Monsters, la nueva entrega de la franquicia de animación más taquillera de la historia, también disponible en 3D. Dirigida por Pierre Coffin, creador de los icónicos personajes, ofrece una aventura disparatada en la que los Minions conquistan Hollywood, desatan el caos y deben salvar el planeta. Con nuevas voces en su versión española, como el director de cine Álex de la Iglesia o el patinador olímpico Tomás Guarino, esta propuesta promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la cartelera veraniega.
Llega a los cines La muerte de Robin Hood, la potente propuesta del estudio A24 protagonizada por Hugh Jackman, junto a Jodie Comer y Bill Skarsgård. Dirigida por Michael Sarnoski, la película ofrece una visión oscura y crepuscular del mítico forajido, marcado por la violencia, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. Un intenso relato que reinventa la leyenda desde una perspectiva mucho más humana y brutal.
Cine español
Tras su paso por el Festival de Cine de Málaga y su presentación en Lo que viene Tenerife, aterriza en cines la comedia dramática rodada en parte en la isla 9 lunas. La película sigue a Ángel, un entrenador personal cuya vida cambia por completo al descubrir que está embarazado, enfrentándose a un conflicto que pone a prueba su identidad y su futuro. Con un reparto encabezado por Zack Gómez-Rolls, María León, Jorge Sanz y la canaria Sara Sálamo, bajo la dirección de Patricia Ortega, propone una historia luminosa sobre la transformación, el apoyo y las nuevas formas de entender la familia.
De coproducción hispanofrancesa, llega Día de caza, de Pedro Aguilera, una revisión contemporánea del clásico de Carlos Saura protagonizada por Carmen Machi, Rossy de Palma, Blanca Portillo y Zoe Arnao. Este intenso drama sigue a un grupo de mujeres que, durante una jornada de caza marcada por el calor y las tensiones del pasado, acaban enfrentándose en un clima cada vez más asfixiante.
Otros estrenos
Además, se estrena Los músicos, una comedia dramática francesa dirigida por Grégory Magne que gira en torno a un ambicioso concierto con cuatro Stradivarius.
Lo que promete ser un evento único se complica cuando los egos de sus virtuosos intérpretes chocan, dando lugar a una elegante historia sobre la convivencia, la creación artística y la búsqueda de la armonía.
También llega Normal, un trepidante thriller de acción y suspense dirigido por Ben Wheatley y protagonizado por Bob Odenkirk, que encarna a un sheriff en funciones en un pequeño pueblo marcado por un inquietante secreto. Con guion de Derek Kolstad (creador de John Wick), la película combina crimen y misterio en una historia de atmósfera opresiva donde nada es lo que parece y la supervivencia depende de enfrentarse al pasado.
La cartelera también abraza el lanzamiento de Lady Nazca, un drama biográfico dirigido por Damien Dorsaz sobre Maria Reiche, la matemática y arqueóloga que consagró su vida al estudio de las enigmáticas líneas de Nazca. Protagonizada por Devrim Lingnau, la película apuesta por un enfoque contemplativo y visualmente poderoso para retratar tanto la inmensidad del desierto peruano como la pasión y determinación de una figura clave en la preservación de este legado milenario.