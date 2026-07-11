La obra ‘Boca adentro’, del programa ‘Juventud a escena’ recibe un galardón

La obra teatral Boca adentro ha sido reconocida en el III Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Infancias, un certamen que distingue textos teatrales contemporáneos dirigidos a las nuevas generaciones. Se trata de la pieza escénica creada en el marco de la última edición de Juventud a Escena, el programa para acercar al alumnado de institutos a la creación escénica que promueve el Gobierno de Canarias a través del Espacio La Granja.
La joven dramaturga Lucila Juliá, autora del texto, desarrolló la obra a partir de un proceso de creación compartido con el alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas del tinerfeño IES Andrés Bello, participante en el laboratorio de creación escénica de Juventud a Escena. Durante varias sesiones de trabajo, la dramaturga recogió las inquietudes, intereses y temas que el alumnado consideraba importantes para construir una adaptación libre y contemporánea de La tempestad, de William Shakespeare.
Boca adentro ha recibido, en concreto, una mención especial en la categoría Adolescencias en este premio que otorga la Universidad de Buenos Aires. Contempla la publicación de las obras ganadoras en una antología, la entrega de un diploma y cinco ejemplares de la edición publicada, además de la participación en una jornada virtual en la que el jurado y especialistas analizarán los textos premiados.
La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha celebrado la noticia destacando que “dotar a la juventud de herramientas y espacios para desarrollar sus proyectos creativos es fundamental para garantizar el presente y el futuro de las artes escénicas. Juventud a Escena sigue cosechando éxitos porque es un proyecto que confía en una nueva generación de creadoras y creadores con una mirada fresca e innovadora sobre el mundo. Desde el Gobierno seguiremos apoyando iniciativas como esta para que continúen creciendo edición tras edición”.
ESPACIO LA GRANJA
Estrenada en el Espacio La Granja el pasado 30 de abril, Boca adentro es el resultado del trabajo desarrollado de forma profesional dentro del Laboratorio de Creación Escénica, en el que participaron más de 70 estudiantes de distintas disciplinas y centros educativos de Tenerife.
La pieza traslada al público al interior del estómago de una ballena donde, entre humor ácido, personajes fantásticos y situaciones surrealistas, explora las dinámicas de poder, la traición y la supervivencia. Inspirada en el universo shakespeariano, la obra plantea una reflexión sobre la convivencia, la diversidad y la importancia del trabajo colectivo para afrontar los conflictos y superar las adversidades.
Todo ello en el marco de Juventud a Escena, una iniciativa del Espacio La Granja que acerca a adolescentes al hecho teatral a través de procesos creativos profesionales. Más allá de la formación artística, el proyecto utiliza la creación escénica como herramienta para fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión sobre las realidades que afectan a la juventud.