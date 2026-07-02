La periodista Rosa María Calaf obtiene el Premio Nacional de Televisión

Rosa María Calaf Solé ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026 por “el legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo”. El galardón del Ministerio de Cultura está dotado con 30.000 euros.
Según informó el departamento que dirige Ernest Urtasun, el jurado destacó que, “como la corresponsal más veterana de RTVE, formó parte de los servicios informativos en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo”. “Su rigor como corresponsal en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín, la convierten en un referente indispensable de la profesión”, se añadió en el fallo.
Asimismo, el jurado puso de relieve que Calaf “comprendió el enorme poder de la imagen como herramienta para enriquecer el relato periodístico e impulsó nuevas formas de crónica televisiva, con una mirada adelantada a su tiempo, abordando temas entonces considerados tabú, como la homosexualidad”. “A lo largo de su carrera ha conjugado la entrevista a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle”, subrayó.