La primera edición del Summer Pop Tenerife se suma al programa del Carné Joven Europeo

Los titulares del Carné Joven Europeo pueden adquirir sus entradas para el Summer Pop Tenerife con el 20% de descuento, merced a la adhesión del festival al programa impulsado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. La iniciativa se suma a la posibilidad de adquirir las localidades mediante el Bono Cultural Joven, ampliando las opciones para que más jóvenes puedan disfrutar de un festival que reunirá durante más de seis horas a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional y canario.
Quienes posean el carné dirigido a jóvenes de 12 a 30 años podrán comprar su entrada como cualquier otro asistente y, en el proceso de compra, seleccionar la opción Carné Joven Europeo, que aplicará el descuento automáticamente. Quienes dispongan del Bono Cultural Joven, destinado a los que cumplen 18 años durante el año de la convocatoria, podrán utilizar el saldo para comprar su entrada a través de los canales oficiales de venta.
UN ENCUENTRO EN EL RECINTO FERIAL
El capitalino Recinto Ferial de Tenerife alberga el 13 de septiembre (16.00 horas) la primera edición de Summer Pop Tenerife, que combinará música en directo, una zona gastronómica con food trucks y una producción diseñada para convertirlo en uno de los grandes puntos de encuentro musicales del año en Canarias.
Presentado por Tony Aguilar, el festival reunirá a más de una decena de artistas y convertirá al talento canario en protagonista, compartiendo escenario con algunas de las figuras más relevantes del pop nacional. En el cartel se encuentran el grancanario Lucho RK, referente de la música urbana actual; Ruslana, criada y formada en Adeje, que vuelve a actuar en el Archipiélago tras consolidarse como una de las voces emergentes del pop nacional, y Danny Romero, productor y compositor grancanario que hoy cuenta con 14 Discos de Oro y otros tantos de Platino.
Otro de los atractivos será el regreso de Locoplaya. Bejo, Don Patricio y Uge compartirán escenario para recuperar el sonido y la personalidad que hicieron del grupo un fenómeno de la música urbana. La representación canaria se completa con Lewis Potter, Playacoco, Postcode, Mel Ömana, Melania y Fátima Falcón. El festival contará, asimismo, con Dellacruz, Álvaro de Luna y Leire Martínez.
Las localidades promocionales ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de la cita: tomaticket.es, entradas.com y tickety.es.