La rapera tinerfeña Sara Socas encabeza en agosto el cartel musical del VII Festival Taganana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife albergó este lunes la presentación del VII Festival Taganana, una iniciativa cultural que volverá a convertir al núcleo que le da nombre y al de San Andrés en un gran escenario al aire libre. La cita será los días 21 y 22 de agosto, para luego continuar en septiembre con actividades en los centros escolares del distrito Anaga. La rapera y compositora tinerfeña Sara Socas encabeza el cartel de esta edición.
En el encuentro informativo participaron el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; el director del Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, Conrado Álvarez Fariña, y la directora artística y fundadora del festival, Mary Carnero. También estuvieron presentes la concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, y el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías.
Surgido con el objetivo de acercar la cultura a los núcleos más alejados del municipio y contribuir a dinamizar el territorio, el Festival Taganana ofrece este año su edición más amplia, con un total de 27 acciones, entre música, artes escénicas y actividades complementarias.
CULTURA SOSTENIBLE
“El festival mantiene su apuesta por un modelo cultural sostenible, que prioriza el impacto positivo sobre el territorio por encima del crecimiento”, puso de relieve Mary Carnero, quien explicó que la programación proseguirá en septiembre con talleres e iniciativas de sostenibilidad en los CEIP e IES de Anaga, además de la puesta en marcha de la experiencia Festival Taganana Cuida Anaga, que se centra en la recuperación y conservación del bosque termófilo.
La programación comenzará el viernes 21 de agosto (18.00 horas) en la plaza de Las Adelfas de San Andrés con la inauguración de la exposición del VII Certamen de Fotografía Descubre Anaga, una iniciativa, dirigida a fotógrafos aficionados y profesionales mayores de 18 años, que invita a plasmar la riqueza paisajística, patrimonial, cultural y humana del macizo de Anaga. El plazo para participar permanece abierto hasta el próximo lunes, 3 de agosto. El concurso concede un primer premio de 300 euros y un segundo de 150 euros.
La jornada inaugural se completará con dos propuestas de artes escénicas protagonizadas por Clownbaret (19.00) y Fer Catastrofer (20.00 horas).
Al día siguiente, el sábado 22, la actividad se traslada a Taganana con una jornada que incluirá narración oral, talleres, conciertos y actuaciones musicales de artistas como Sara Socas (22.30), Aníbal & Lajalada (19.30), Lornoar & Michel Mbarga (20.30) y Víctor Carballeira (desde las 20.30), entre otras propuestas. Asimismo, el festival acogerá el mercadillo El Mortero de Anaga, concebido para apoyar a productores, artesanos y pequeños emprendedores del territorio.
Como se ha apuntado, las actividades tendrán continuidad en septiembre con talleres e iniciativas vinculadas a la sostenibilidad dirigidas al alumnado de los centros educativos del distrito de Anaga, tanto CEIP como IES, reforzando la dimensión educativa y de concienciación ambiental del festival.
De este modo, el proyecto amplía su impacto más allá de las dos jornadas principales y consolida su compromiso con el desarrollo sostenible, la economía local y la puesta en valor de la identidad de Anaga. Las personas interesadas pueden consultar toda la programación, horarios y novedades de esta séptima edición en el sitio web www.festivaltaganana.com.