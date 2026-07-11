La Sinfónica brilla en su debut en el Concertgebouw

La Sinfónica de Tenerife confirma su crecimiento en el circuito internacional de la música clásica con su debut, el pasado jueves, en el Concertgebouw de Ámsterdam, una de las salas de mayor prestigio del mundo. Con la dirección de Pablo González y con Rafael Aguirre como solista, la formación interpretó un programa integrado por obras de Laura Vega, Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla y Maurice Ravel. Con todas las localidades agotadas, este ha sido un paso que afianza la madurez del proyecto artístico y su presencia exterior.
El Concertgebouw figura entre los grandes referentes europeos por su tradición y acústica, además de por acoger cada temporada a orquestas y solistas de relevancia. Este concierto, incluido en su programación de verano, supone un nuevo impulso en la estrategia de proyección exterior de la Sinfónica y confirma su regreso a los escenarios internacionales 17 años después de su anterior gira, que tuvo lugar en Pekín.
La actuación contó con el respaldo de Turismo de Tenerife, la Fundación CajaCanarias y el Auditorio de Tenerife. El debut en el Concertgebouw se articuló con un repertorio concebido para mostrar la personalidad artística de la orquesta, mediante una mirada compartida entre España y Francia.