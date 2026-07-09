La Sinfónica de Tenerife agota las entradas para su cita en el Concertgebouw

La Sinfónica de Tenerife ha viajado a Ámsterdam para debutar este jueves en el Concertgebouw, una de las salas de mayor prestigio internacional. El concierto, que ha agotado las entradas, forma parte de la agenda de verano del auditorio neerlandés. Dirigido por Pablo González y con el guitarrista Rafael Aguirre como solista, el programa reúne obras de Laura Vega, Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla y Maurice Ravel.
La expedición está integrada por los músicos de la orquesta y su equipo técnico y artístico, y cuenta con el respaldo de Turismo de Tenerife, la Fundación CajaCanarias y el Auditorio de Tenerife, instituciones que hacen posible la presencia de la Sinfónica en una de las principales salas de conciertos de Europa. Será además la primera actuación internacional de la orquesta en los últimos 17 años, desde su anterior gira por Pekín.
ESCAPARATE
El vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, destaca que “este concierto posiciona a Tenerife en uno de los grandes escaparates culturales de Europa”. En su opinión, “la cultura también construye imagen, prestigio y promoción exterior, y esta cita asocia el nombre de la Isla a la excelencia y la calidad. La Sinfónica de Tenerife puede estar presente en los circuitos internacionales más exigentes con una propuesta propia y ambiciosa”.
José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo, subraya que este debut en el Concertgebouw “es el resultado del trabajo desarrollado en los últimos años para fortalecer el proyecto artístico de la orquesta y ampliar su proyección más allá de nuestras fronteras”. A su juicio, la orquesta “llega a este escenario en un momento de gran madurez, representando el talento y la capacidad cultural de la Isla”.
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que la presencia de la Sinfónica de Tenerife en una sala de referencia internacional constituye “una oportunidad excepcional para proyectar la imagen de Tenerife en uno de los escenarios culturales más prestigiosos de Europa”.
EXCELENCIA DE LA ACÚSTICA
Antes del concierto habrá una pequeña muestra de identidad de la Isla en la Sala de los Espejos del Concertgebouw, donde unos 230 invitados podrán degustar una selección de vinos de Tenerife. La iniciativa busca reforzar la proyección internacional de la Isla a través de la cultura y la gastronomía.
El Concertgebouw de Ámsterdam figura entre las grandes salas de conciertos del mundo por su excelencia acústica y la relevancia de las orquestas y artistas que integran habitualmente su programación. Con una de las acústicas más reconocidas del mundo, el auditorio recibe cada temporada a algunas de las principales orquestas internacionales.
Para Pablo González, director principal invitado de la orquesta en la temporada 2025/2026, este concierto trasciende la propia actuación: “Presentar este programa en el Concertgebouw de Ámsterdam es una oportunidad extraordinaria para mostrar la personalidad artística de la Sinfónica de Tenerife en uno de los escenarios más emblemáticos de Europa, y lo hace con un programa que habla de identidad, de color y de diálogo entre tradiciones musicales”.
Uno de los grandes protagonistas del concierto será el guitarrista Rafael Aguirre, quien interpretará el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y Riojana, de la compositora canaria Laura Vega. El programa continuará con una selección de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, y culminará con el célebre Bolero, de Maurice Ravel.